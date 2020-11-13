Штормить будет целую неделю: Землю накроет сильной магнитной бурей

Магнитные бури в ноябре 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Магнитная буря в ноябре затянется на несколько дней подряд

Магнитная буря в ноябре 2020 затянется на целую неделю. Специалисты по астрономии Солнца изменили прогноз и назвали новые даты, а врачи рассказали, как сберечь здоровья в дни геомагнитных колебаний.

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН считают, что ноябрьская буря будет мощнее, чем прогнозировалось ранее.

Когда ждать магнитную бурю, и с чем связано явление

Магнитная буря начнется 18 ноября, а закончится 25-го. Специалисты говорят, что в этот период будет два пика - 20 и 22 числа.

Магнитная (или геомагнитная) буря вызывается возмущением геомагнитного поля нашей планеты. Явление возникает при поступлении в окрестности Земли потоков солнечного ветра.

По словам астрофизиков, буря может длиться как несколько часов, так и несколько дней кряду.

Даты магнитной бури в ноябре 2020 (скрин: tesis.lebedev.ru)

Для кого магнитная буря особенно опасна

По словам медиков, бури отрицательно влияют на состояние здоровья людей с метеозависимостью, пожилых людей.

Испытывать недомогание могут также те, у кого есть трудности с давлением (гипотоники, гипертоники), сердечные недуги, проблемы с сосудами.

В опасные дни может "ныть" сердце, болеть голова, возникать мигрень и прыгать давление.

Но и у здоровых людей может внезапно разболеться голова, появиться беспричинная усталость, проблемы с засыпанием и пробуждением.

Меры предосторожности при магнитной буре

Главное, о чем нужно помнить в дни магнитной бури: правильное питание, здоровый сон и умеренны нагрузки.

Врачи советуют в опасные даты отказаться от употребления спиртного, уменьшить дозы выпитого кофе. Его лучше заменить зеленым или травяным чаем.

Избегайте переутомления, как физического, так и умственного. Не начинайте какие-либо важные дела в эти дни.

Спите по 7-8 часов в хорошо проветриваемой комнате.

Пересмотрите питание - жирное, жареное, соленой стоит исключить, как и ограничить сладости.

Гуляйте почаще на свежем воздухе, но не переусердствуйте.

Ранее мы писали, что метеорологи предупредили украинцев про аномальную зиму в Киеве. Специалисты считают, что погода в холодном сезоне 2020-2021 будет непредсказуемой.