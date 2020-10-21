Синоптики розповіли, якою буде зима в Києві

Погода в Києві узимку (фото: РБК-Україна)

Погода в Києві нагадає жителям столиці в сезоні 2020/2021, що клімат змінився

Погода у Києві нинішньої зими найімовірніше буде схожа на минулорічну. Синоптики вважають, що новий сезон 2020-2021 буде теплим і безсніжним

Таку думку висловила начальник відділу кліматології Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського Олена Донич, пише УНН.

Кліматолог каже, що морозні дні можуть бути, але нічого критичного. В цілому майбутня зима обіцяє бути лагідною. Адже зими за останні 30 років були вище кліматичної норми, а останні пішли від норми дуже сильно.

"Взагалі грудень у нас, як правило, став дуже теплим місяцем, і січень. Лютий це так, можна говорити ще не точно, але грудень і січень дуже потеплішали", - говорить Олена Донич.

Що стосується нинішньої осені, то вона унікальна тим, що "бабиного літа" фактично не було. Адже метеорологічна осінь прийшла у тому році пізніше всього в історії спостережень - на Покрову. В 2019-му це сталося 18 вересня, а в жовтні прийшло "бабине літо".

За словами Донич через кліматичні зміни довіряти довгостроковим прогнозам складно, але ймовірність того, що зима буде теплою і безсніжною є.

"Припускають, що є така можливість, що зима буде безсніжною, може і теплою. Але це, в принципі, не доказово, тому що зараз клімат сильно змінюється і такі глобальні зміни, як зараз трапляються, то, в принципі, вони навіть на такий великий проміжок часу не прогнозуються точно. Довіряти прогнозам можна тільки на 3-5 днів", - зазначила Олена Донич.

Тим часом, українців чекає чергова погодна аномалія, яка подарує нам коротке, але дуже тепле "бабине літо".

Але блаженство триватиме недовго. Попереду у нас затяжний холодний період.