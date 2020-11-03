Землю накриє затяжною магнітною бурею: названі дати

Магнітна буря в листопаді 2020 буде кілька днів поспіль
Магнітна буря в листопаді буде не настільки потужною, як жовтневі геомагнітні коливання. Але експерти попереджають, що вона затягнеться на кілька днів. Астрофізики розповіли, коли чекати бурі, а лікарі - кому вона загрожує проблемами зі здоров'ям, і як їх уникнути.
У Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН розповіли, що магнітосфера "накалиться" у 20-х числах листопада.
Обурення магнітного поля буде з 19 по 21 число, потім новий стрибок очікується 25 листопада.
Дати геошторма в листопаді 2020 (скрін: tesis.lebedev)
Магнітна (геомагнітна) буря - це збурення геомагнітного поля планети. Вона викликана надходженням в околиці Землі обурених потоків сонячного вітру. Фахівці кажуть, що магнітна буря може тривати від декількох годин до декількох діб
В першу чергу неприємності зі здоров'ям можуть виникнути у метеочутливих людей, які відчувають на собі перепади погоди.
Також неприємні наслідки можуть відчувати люди похилого віку, гіпертоніки, гіпотоніки, "сердечники".
У ці дні може боліти голова, серце, скакати тиск, шуміти у вухах. Але і у здорових людей можуть бути труднощі зі здоров'ям - втома, безсоння, головний біль.
Лікарі кажуть, що в цей час названим категоріям людей потрібно бути особливо уважними зі здоров'ям.
Раніше синоптики розповіли, якою погода буде в листопаді, і чи будуть проблеми у метеочутливих людей.