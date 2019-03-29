ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як в шпигунських фільмах: новий спосіб фальсифікації виборів вразив мережу

STYLERВибори 2019    29.03.2019 - 20:23
Як в шпигунських фільмах: новий спосіб фальсифікації виборів вразив мережу
Вибори 2019 - українців попередили про фальсифікацію (колаж РБК-Україна)

Вибори президента України можуть сфальсифікувати дуже витонченим способом

Вибори президента України, які відбудуться в неділю, 31 березня, можуть бути сфальсифіковані у дуже фантастичний спосіб. Про це повідомив голова Тернопільської ОДА Степан Барна в Facebook.

Чиновник опублікував фото перснів із вмонтованою кульковою ручкою на нижній частині. Таке пристосування необхідне для того, щоб зіпсувати виборчі бюлетені.

Барна написав, що за кожен перстень до 18.00 годин 31.03.2019 гарантується винагорода. І попросив писати йому в приватні повідомлення.

Як в шпигунських фільмах: новий спосіб фальсифікації виборів вразив мережу

Вибори 2019 - українців попередили про фальсифікацію (фото: facebook.com/stepanbarna)

При цьому користувачі мережі зазначили, що таким способом можна фальсифікувати вибори й під час підрахунку голосів.

"У спостерігачів на очах під час підрахунку голосів один з членів комісії може поставити, наприклад, непомітно ще одну галочку або перекреслити прізвище. Все, бюлетень недійсний", - написала Валентина Манжура.

Як в шпигунських фільмах: новий спосіб фальсифікації виборів вразив мережу

Вибори 2019 - українців попередили про фальсифікацію (фото: facebook.com/stepanbarna)

Інші користувачі мережі порівняли таку фантастичну технологію з наворотами, які ми часто бачимо в шпигунських фільмах.

"Як в шпигунських фільмах";

"Борджіа відпочивають";

"Це не в кабінках робити фальсифікацію, а під час підрахунку голосів..."

"Забороніть будь які прикраси у членів ДВК у день виборів і все".

Раніше ми писали про те, що перед виборами 2019 екстрасенс Лана Яр звернулася до українців з важливим посланням.

Нагадаємо, астрологи дали досить цікавий прогноз на день виборів президента України і розповіли, чому рішення українців будуть дуже емоційними і імпульсивними.

Також ми писали про те, що Уляна Супрун заявила, що її бере злість, коли вона зустрічає реакцію українців, виражену в бажанні покинути країну, якщо на виборах переможе певний кандидат. 

Вибори 2019: головні новини дня ДБР у день виборів працюватиме в особливому режимі
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України выборы
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся