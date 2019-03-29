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Вибори 2019: знаменита ясновидиця застерегла українців

STYLERВибори 2019    29.03.2019 - 11:43
Вибори 2019: знаменита ясновидиця застерегла українців
Вибори 2019 відбудуться 31 березня (Колаж РБК-Україна)

Перед виборами 2019 екстрасенс Лана Яр звернулася до українців з важливим посланням

Вибори 2019 відбудуться вже 31 березня. Перед днем, коли будуть обирати президента України, відома віщунка і ясновидиця Лана Яр (Світлана Калашник) звернулася до людей із важливими рекомендаціями.

Так, екстрасенс закликала українців, які збираються йти на виборчі дільниці, пам'ятати про "колективну свідомість". Адже, нагадує Лана, "чим більше людей будуть націлені на сприятливий результат виборів, тим вірогідніша перемога справжнього кандидата".

Важливо 31 березня відкинути традицію "відзначати" вибори розпиванням алкогольних напоїв.

"Краще розпишіть самі для себе, якою бажаєте бачити країну", - звернулася ясновидиця до жителів України.

Також, за її словами, не зайвим буде перед походом на вибори попросити у предків Роду благословення на цей вчинок, так як ваше волевиявлення буде впливати на життя ваших нащадків.

Вибори 2019: знаменита ясновидиця застерегла українців

Лана Яр

31 березня необхідно максимально запастися терпінням і стійкістю. Саме зараз, вважає фахівець, нам усім варто "навчитися, нарешті, вловлювати важливе навколо, розуміти ситуацію в цілому".

А головне, каже Лана Яр, не йдіть ні на які угоди з совістю.

"На цей раз так просто авантюри не пройдуть. Поставтеся серйозно, як ніколи, до цих виборів президента України", - підкреслила екстрасенс.

Раніше українські астрологи дали досить цікавий прогноз на день виборів президента України і розповіли, чому рішення українців будуть дуже емоційними і імпульсивними.

Також ми писали про те, що вибори 2019 можуть негативно вплинути на здоров'я людини, викликати стрес, увігнати в депресію. Але Уляна Супрун розповіла, як убезпечити себе від негативу.

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