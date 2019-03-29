ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как в шпионских фильмах: новый способ фальсификации выборов поразил сеть

STYLERВыборы 2019    29.03.2019 - 20:23
Как в шпионских фильмах: новый способ фальсификации выборов поразил сеть
Выборы 2019 - украинцев предупредили о фальсификации (коллаж РБК-Украина)

Выборы президента Украины могут сфальсифицировать очень изощренным способом

Выборы президента Украины, которые состоятся в воскресенье, 31 марта, могут быть сфальсифицированы очень фантастическийм способом. Об этом сообщил председатель Тернопольской ОГА Степан Барна в Facebook.

Чиновник опубликовал фото перстней со встроенной шариковой ручкой на нижней части. Такое приспособление необходимо для того, чтобы испортить избирательные бюллетени.

Барна написал, что за каждый перстень до 18.00 часов 31.03.2019 гарантируется вознаграждение. И попросил писать ему в личные сообщения.

Как в шпионских фильмах: новый способ фальсификации выборов поразил сеть

Выборы 2019 - украинцев предупредили о фальсификации (фото: facebook.com/stepanbarna)

При этом пользователи сети отметили, что таким способом можно фальсифицировать выборы и во время подсчета голосов.

"У наблюдателей на глазах во время подсчета голосов один из членов комиссии может поставить, например, незаметно еще одну галочку или перечеркнуть фамилию. Все, бюллетень недействителен", - написала Валентина Манжура.

Как в шпионских фильмах: новый способ фальсификации выборов поразил сеть

Выборы 2019 - украинцев предупредили о фальсификации (фото: facebook.com/stepanbarna)

Другие пользователи сети сравнили такую фантастическую технологию с наворотами, которые мы часто видим в шпионских фильмах.

"Как в шпионских фильмах";

"Борджиа отдыхают";

"Это не в кабинках делать фальсификацию, а во время подсчета голосов..."

"Запретите любые украшения у членов УИК в день выборов и все".

Ранее мы писали о том, что перед выборами 2019 экстрасенс Лана Яр обратилась к украинцам с важным посланием.

Напомним, астрологи дали довольно интересный прогноз на день выборов президента Украины и рассказали, почему решение украинцев будут очень эмоциональными и импульсивными.

Также мы писали о том, что Уляна Супрун заявила, что ее охватывает злость, когда она встречает реакцию украинцев, выраженную в желании покинуть страну, если на выборах победит определенный кандидат.

Выборы 2019: главные новости дня ГБР в день выборов будет работать в особом режиме
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины выборы
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь