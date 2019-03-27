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Вибори 2019: астрологи дали цікавий прогноз

STYLERЖиття    27.03.2019 - 13:11
Вибори 2019: астрологи дали цікавий прогноз
Вибори 2019 (колаж РБК-Україна)

Астрологи дали цікавий прогноз на день виборів президента України

Вибори президента України 2019 не принесуть особливих змін жителям країни. За словами астрологів, 31 березня - день, коли українці будуть вибирати президента, - з одного боку позитивна дата. За місячним календарем це день Черепахи, яка є символом спокою, стійкості світобудови, непорушності пізнання і світу. Астрологи кажуть, що в цей день на сході України навіть не повинні стріляти.

А ось для процесу голосування цей день мало не найгірший.

"У цей день символ бюлетенів і підрахунків (Меркурій) буде з'єднуватися з Нептуном. Тому можуть бути фальсифікації, підступи..." - каже астролог Влад Росс в коментарі ТСН.

Вибори 2019: астрологи дали цікавий прогноз

Влад Росс (скріншот / ТСН)

Явка виборців 31 березня буде високою, упевнений фахівець. Але при цьому є ризик того, що рішення українців будуть дуже емоційними і імпульсивними. Через це українці можуть випадково проголосувати не за того кандидата, якого вони дійсно хотіли бачити на посаді президента.

"Весна - це завжди імпульсивність, спонтанні рішення. Ніхто ніякі програми читати не буде, і все буде прийматися в останній момент", - впевнений Влад Росс.

Вибори 2019: астрологи дали цікавий прогноз

Юрій Буянов (скріншот / ТСН)

За словами астрологів, більше позитивних змін українцям принесуть парламентські вибори. А вже в 2022 році в Україні буде грандіозний економічний підйом. Також країні запропонують вступ у НАТО і Євросоюз.

Раніше мольфари і екстрасенси назвали переможця виборів президента України і висловили впевненість, що кандидат-переможець не дасть приводів громадянам для занепокоєння і продовжить вести Україну в напрямку Європи.

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