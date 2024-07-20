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"Похож на отца". Тина Кароль показалась с красавцем-сыном (фото)

Суббота 20 июля 2024 19:07
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"Похож на отца". Тина Кароль показалась с красавцем-сыном (фото) Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Тина Кароль впервые за долгое время показала сына Вениамина, который сейчас учится в Великобритании, а на каникулы возвращается в Украину, где проводит время с мамой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу исполнительницы.

Как выглядит сын Тины Кароль

Так, артистка сейчас находится во Львове, где у нее запланирован концерт.

Поддержать звездную маму приехал ее единственный потомок Вениамин.

В своем блоге певица показала, как они проводят вместе время.

"Самая ценная поддержка сегодня со мной во Львове. Встретимся на концерте вечером?", - обратилась к фанатам Кароль.

@tinakarol Найцінніша підтримка сьогодні зі мною у Львові Зустрінемось на концерті ввечері? #тінакароль #tinakarol original sound - Tina Karol

Реакция юзеров

Пользователи сети засыпали 15-летнего юношу комплиментами и отметили, что он очень похож на его покойного отца Евгения Огира.

  • Веня такий дорослий і такий красунчик
  • Як же він виріс, чому час йде так швидко
  • Кадр з Веніаміном дуже нагадав часи Тіни поряд з Євгеном
  • Радію за вас! Круто що є можливість провести час разом
  • Капець як Вєня схожий на Євгена

&quot;Похож на отца&quot;. Тина Кароль показалась с красавцем-сыном (фото)

Тина Кароль с сыном (фото: instagram.com/tina_karol)

Как известно, Вениамин - сын Тины от покойного мужа Евгения Огира, которого не стало 10 лет назад.

Вене было всего 4 года, когда его отца забрала неизлечимая болезнь - рак. С того дня Тина Кароль не отмечает свои дни рождения.

Недавнот Тина Кароль откровенно сказала все, что думает о Klavdia Petrivna.

Также она покорила сеть гибкостью.

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