"Похож на отца". Тина Кароль показалась с красавцем-сыном (фото)
Певица Тина Кароль впервые за долгое время показала сына Вениамина, который сейчас учится в Великобритании, а на каникулы возвращается в Украину, где проводит время с мамой.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу исполнительницы.
Как выглядит сын Тины Кароль
Так, артистка сейчас находится во Львове, где у нее запланирован концерт.
Поддержать звездную маму приехал ее единственный потомок Вениамин.
В своем блоге певица показала, как они проводят вместе время.
"Самая ценная поддержка сегодня со мной во Львове. Встретимся на концерте вечером?", - обратилась к фанатам Кароль.
@tinakarol Найцінніша підтримка сьогодні зі мною у Львові Зустрінемось на концерті ввечері? #тінакароль #tinakarol original sound - Tina Karol
Реакция юзеров
Пользователи сети засыпали 15-летнего юношу комплиментами и отметили, что он очень похож на его покойного отца Евгения Огира.
- Веня такий дорослий і такий красунчик
- Як же він виріс, чому час йде так швидко
- Кадр з Веніаміном дуже нагадав часи Тіни поряд з Євгеном
- Радію за вас! Круто що є можливість провести час разом
- Капець як Вєня схожий на Євгена
Тина Кароль с сыном (фото: instagram.com/tina_karol)
Как известно, Вениамин - сын Тины от покойного мужа Евгения Огира, которого не стало 10 лет назад.
Вене было всего 4 года, когда его отца забрала неизлечимая болезнь - рак. С того дня Тина Кароль не отмечает свои дни рождения.