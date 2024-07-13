Тина Кароль покорила сеть гибкостью: "Это йога или трюк каскадеров?" (видео)
Певица Тина Кароль поразила фанатов. Она показала, как занимается йогой и выполняет сложные упражнения. Артистка много работает над своей фигурой, а потому может похвастаться гибкостью.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Кароль поделилась в TikTok.
Что показала певица
Так, Кароль уже не впервые демонстрирует невероятные способности в спорте. Но в этот раз звезда пошла еще дальше. Она показала стойку на голове.
Во время исполнения трюков певица чувствовала себя комфортно. Она с легкостью стояла на голове, уверенно держала равновесие и будто не волновалась из-за того, что что-то может пойти не так.
Для занятий йогой Кароль выбрала эффектный костюм с открытой спиной. Артистка не скрывает, что гордится своей фигурой, а потому часто примеряет смелые "луки".
Как реагирует сеть
В комментариях под видео пользователи оставили много комплиментов. Они отмечают, что поражены гибкостью Кароль. Ее видео быстро собирает ругательства и репосты. А фаны пишут:
- "Это йога или трюк каскадеров?"
- "Невероятная"
- "Этот новый челлендж"
- "Делайте это упражнение каждый день и шея не будет болеть"
- "Боже! Как круто"
- Чувствую, это станет новым трендом, попробую повторить"
- "Если я так стану, то кровь из носа уйдет, и звездочки увижу".
К слову, недавно Кароль похвасталась "стальным прессом", а также запустила собственный тренд в соцсетях. Певица рассказывала об аштанга-йоге, а затем предлагала фанам повторить сложные трюки.
Пресс Кароль (фото: t.me/tinakarolofficial)
Напомним, недавно украинская певица похвасталась новой машиной за 2 миллиона.
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