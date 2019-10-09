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Український фільм номінований на премію "Оскар"

STYLERФільми і серіали    09.10.2019 - 23:00
Український фільм номінований на премію "Оскар"
Український фільм включений в список номінантів на "Оскар" (Колаж РБК-Україна)

У лонг-лист "Оскар" потрапив ще один фільм, знятий спільно з Україною

Український фільм "Додому" режисера Нарімана Алієва, потрапив у лонг-лист престижної кінопремії "Оскар" в номінації "Міжнародний повнометражний фільм". Про це повідомляє прес-служба Держкіно на своїй сторінці в Facebook.

Також в список потрапила ще одна кінокартина, українсько-чеського-польсько-словацького виробництва "Розфарбоване пташеня", режисера Вацлава Магоула, який був представлений від Чехії.

"Американська кіноакадемія оголосила довгий список кінопремії "Оскар" в категорії "Міжнародний повнометражний фільм". Відібраний Українським Оскарівським комітетом фільм Нарімана Алієва "Додому" – в довгому списку картин з 93 країн світу, які пройшли відбір", - сказано в повідомленні.

У фільмі розповідається про чоловіка на ім'я Мустафа, який втратив сина внаслідок військових дій на сході України. Він вирішив поховати його вдома, в Криму і разом з молодшим сином він відправляється в подорож.

Фільм "Додому" вже був презентований на Каннському фестивалі, де отримав схвалення кінокритиків. Наріман Алієв – кримськотатарський режисер. Його фільми вже побували на різних престижних міжнародних кінофестивалях. У своїх фільмах він досліджує тему сімейних взаємин, традицій та побуту кримських татар.

Фільм "Додому" також претендує на нагороду Європейської кіноакадемії. В Україні цей фільм нагороджений Гран-прі Одеського кінофестивалю – "Золотий Дюк", який присуджується за результатами глядацьких симпатій.

Шорт-лист кінопремії "Оскар" буде оголошено 16 грудня 2019 року, а номінанти – 13 січня 2020 року.

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