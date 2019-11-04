Український фільм потрапив до лонг-лист кінопремії "Золотий глобус"

Український фільм потрапив в список номінантів Золотого глобуса (Колаж РБК-Україна)

Український фільм номінований практично на всі престижні кінопремії

Фільм "Додому" кримскотатарского режисера Нарімана Алієва увійшов до лонг-листу престижної кінопремії "Золотий глобус" в категорії "Кращий фільм іноземною мовою".

Повний список номінантів на премію повинні оголосити 9 грудня 2019 року, а сама церемонія нагородження відбудеться 6 січня 2020 року в Лос-Анджелесі. Відомо, що у лонг-лист увійшло ще 93 фільму з 65 країн світу.

Український фільм "Додому" був знятий кримськотатарським режисером Наріманом Алієвим. У ньому розповідається історія чоловіка на ім'я Мустафа, який під час військових дій на сході України втратив сина. Він вирушає на схід разом з молодшим сином, щоб забрати тіло і поховати його на батьківщині, в Криму. У фільмі показуються сімейні взаємини, традиції та побут кримських татар.

Раніше фільм "Додому" вже побував на різних престижних міжнародних фестивалях і отримав Гран-прі Одеського кінофестивалю "Золотий Дюк". Також він був представлений на кінофестивалі в Каннах і включений у списки номінантів Європейської академії і в лонг-лист кінопремії "Оскар" в номінації "Міжнародний повнометражний фільм".

В Україні фільм "Додому" вийде в прокат вже 7 листопада.