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Український фільм отримав престижну нагороду: усі подробиці

STYLERФільми і серіали    06.11.2019 - 22:41
Український фільм отримав престижну нагороду: усі подробиці
Український фільм отримав престижну кінопремію в Японії (Фото: tiff-jp.net)

Фільм українського режисера був відзначений на міжнародному фестивалі

Український фільм "Атлантида" режисера Валентина Васяновича став призером Міжнародного кінофестивалю в Японії. Про це повідомив автор фільму на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Фільм "Атлантида" раніше став призером 76-го Венеціанського фестивалю. У Японії він отримав нагороду в номінації "Кращий фільм" в окремій програмі "Горизонти".

Сюжет фільму розгортається в недалекому майбутньому, в якому війна на сході Україні вже завершена. Для створення кінострічки Васянович не став запрошувати професійних акторів та головні ролі зіграли люди, які бачили військові дії на власні очі – ветерани АТО, військові ЗСУ та волонтери.

"Знову перемога! "Атлантида" отримала Спеціальний приз журі на міжнародному кінофестивалі в Токіо!" – написав режисер на своїй сторінці.

Сам Валентин Васянович не був присутній на церемонії вручення нагород, проте він відправив повідомлення, в якому вказав, що для нього велика честь отримати нагороду від тієї країни, яка пережила війну і розуміє біль українського народу. Приз за український фільм отримав один з акторів фільму Андрій Римарук.

"Атлантида", режисер Валентин Васянович

Варто зазначити, що Валентин Васянович працював над стрічкою "Атлантида" як автор сценарію, режисер, оператор і продюсер.

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