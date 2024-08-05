Кристина Горняк ответила, согласилась бы стать новой "Холостячкой"

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью инфлюэнсерши для YouTube-проекта "Що ти Київ" от Люкс ФМ.

По словам знаменитости, ее каждый день спрашивают, приняла бы она участие в проекте.

"Мне пишут об этом каждый день. Не из проекта, а мои подписчики. Знаете, возможно, и пошла бы. Посмотрим. Но сейчас не время. Наши классные ребята сейчас на фронте, наши герои. А после победы посмотрим", - сказала Горняк .

На вопрос, кого она видит возле себя - украинца или гражданина другого государства, ответила, что хотела бы, чтобы ее будущая вторая половинка была из Украины.

"Это, кстати, один из моментов, почему я все же решила уже не жить на две страны, а вернуться. Потому что я очень хочу, чтобы мой будущий избранник, моя любовь на всю жизнь, был именно из Украины!", - призналась Кристина.

Напомним, в 2020 году Горняк вышла замуж за Владимира Остапчука, всего через полгода после его развода с первой женой и матерью его детей Еленой Войченко. Брак длился чуть менее двух лет.

Официально пара развелась 4 октября 2022, в тот же день у 40-летнего ведущего завязались серьезные отношения с 23-летней журналисткой Екатериной Полтавской, которая сейчас ждет от него ребенка.