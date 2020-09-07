Шквали, пожежі і грози: синоптики приголомшили прогнозом на 7 вересня

Погода в Україні 7 вересня (колаж: РБК-Україна)

Синоптики попередили про погіршення погодних умов

Погода в Україні 7 вересня стане по-справжньому осінньою для жителів західних областей. Синоптики уточнюють, що на північному заході країни очікуються грозові зливи. Там же температура повітря знизиться до +18...+26 градусів протягом дня. Детальний прогноз опублікований на сайті Українського гідрометцентру.

Понеділок, 7 вересня, буде спекотним днем для жителів східних, південних і центральних областей. Там термометри покажуть в середньому +27... +30 градусів. На заході країни рівень тепла опуститься до +18... +28 градусів, похолодання очікуються переважно в тих областях, де будуть зливи.

Негоду синоптики прогнозують на сьогодні у Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Житомирській, Чернівецькій і Закарпатській областях. Швидкість вітру сягатиме 12 м/с.

При цьому в нічний час по всій країні температура повітря сильно знизиться. Синоптики прогнозують в середньому +12... +16 градусів. Виняток становитимуть приморські області, де градусники затримаються у позначок +15... +19 градусів.

Також метеорологи додали, що в південній частині, східних, центральних, більшості північних районів і Тернопільській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Україні 7 вересня (скріншот: meteo.gov.uа)

Нагадаємо, що раніше синоптик розповіла, у яких регіонах очікується негода.

До цього ми писали, що на українському курорті зафіксували рідкісну природну аномалію, пов'язану з високими температурами.