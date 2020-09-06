ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Шквали, дощі і холод: по Україні "вдарить" негода

Неділя 06 вересня 2020 15:42
Шквали, дощі і холод: по Україні "вдарить" негода
Погода в Україні (фото: pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні буде дуже різноманітною - від спеки на Сході, до холоду - на Заході

Погода в Україні у понеділок, 7 вересня, покаже свій примхливий характер. Країна опиниться між двох антициклонів - Juriy і Harald, а між ними втиснется атмосферний фронт.

Так, синоптик Наталка Діденко в Facebook пише, що опади і похолодання до +18+22 заторкнуть західні області. Але у Хмельницькій та Чернівецькій областях вдасться протриматися в теплі (+25+29). А 8 вересня похолодання просунеться вглиб країни.

Крім того, на Заході завтра можливий сильний, поривчастий вітер.

А ось інша територія в понеділок опиниться в зоні впливу сухої "антициклональної" погоди з температурою +26+30 градусів.

Похолодання в більшість областей (крім Півдня та Сходу) прийде вже 8 вересня.

"Між іншим, нічна температура повітря найближчим часом у Карпатах може опускатися до +4+7 градусів, так що любителям ночівлі в наметах варто звернути на це увагу", - додала синоптик.

У Києві понеділок буде сухим і теплим - до +28+30 градусів вдень. Але вже в ніч на вівторок до столиці добереться атмосферний фронт з дощами, що знизить температуру 8 вересня до +20+22 градусів.

Синоптики Українського гідрометцентру показали оновлену карту погоди, на якій видно дисбаланс температури в різних куточках країни.

Шквали, дощі і холод: по Україні &quot;вдарить&quot; негода

Погода в Україні 7 вересня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що синоптики прогнозують аномальну осінь і зиму в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Погода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся