Шквали, дощі і холод: по Україні "вдарить" негода

Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні буде дуже різноманітною - від спеки на Сході, до холоду - на Заході

Погода в Україні у понеділок, 7 вересня, покаже свій примхливий характер. Країна опиниться між двох антициклонів - Juriy і Harald, а між ними втиснется атмосферний фронт.

Так, синоптик Наталка Діденко в Facebook пише, що опади і похолодання до +18+22 заторкнуть західні області. Але у Хмельницькій та Чернівецькій областях вдасться протриматися в теплі (+25+29). А 8 вересня похолодання просунеться вглиб країни.

Крім того, на Заході завтра можливий сильний, поривчастий вітер.

А ось інша територія в понеділок опиниться в зоні впливу сухої "антициклональної" погоди з температурою +26+30 градусів.

Похолодання в більшість областей (крім Півдня та Сходу) прийде вже 8 вересня.

"Між іншим, нічна температура повітря найближчим часом у Карпатах може опускатися до +4+7 градусів, так що любителям ночівлі в наметах варто звернути на це увагу", - додала синоптик.

У Києві понеділок буде сухим і теплим - до +28+30 градусів вдень. Але вже в ніч на вівторок до столиці добереться атмосферний фронт з дощами, що знизить температуру 8 вересня до +20+22 градусів.

Синоптики Українського гідрометцентру показали оновлену карту погоди, на якій видно дисбаланс температури в різних куточках країни.

Погода в Україні 7 вересня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що синоптики прогнозують аномальну осінь і зиму в Україні.