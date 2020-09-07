Шквалы, пожары и грозы: синоптики ошарашили прогнозом на 7 сентября

Погода в Украине 7 сентября (коллаж: РБК-Украина)

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий

Погода в Украине 7 сентября станет по-настоящему осенней для жителей западных областей. Синоптики уточняют, что на северо-западе страны ожидаются грозовые ливни. Там же температура воздуха снизится до +18…+26 градусов в течение дня. Детальный прогноз опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.

Понедельник, 7 сентября, будет жарким днем для жителей восточных, южных и центральных областей. Там термометры покажут в среднем +27… +30 градусов. На западе страны уровень тепла опустится до +18… +28 градусов, похолодания ожидаются преимущественно в тех областях, где будут ливни.

Непогоду синоптики прогнозируют на сегодня в Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Житомирской, Черновицкой и Закарпатской областях. Скорость ветра будет достигать 12 м/с.

При этом в ночное время по всей стране температура воздуха сильно снизится. Синоптики прогнозируют в среднем +12… +16 градусов. Исключение составят приморские области, где градусники задержатся у отметок +15… +19 градусов.

Также метеорологи добавили, что в южной части, восточных, центральных, большинстве северных районов и Тернопольской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине 7 сентября (скриншот: meteo.gov.uа)

Напомним, что ранее синоптик рассказала, в каких регионах ожидается непогода.

До этого мы писали, что на украинском курорте зафиксировали редкую природную аномалию, связанную с высокими температурами.