Шевчук вибачився за п'яну витівку в Києві та вирішив звільнитися: екс-зірку "Шахтаря" просять не гарячкувати

Колишній футболіст "Шахтаря" і збірної України В'ячеслав Шевчук вибачився за п'яну їзду в Києві , за що вчора був затриманий патрульною поліцією після святкування 85-річчя донецького клубу. Знаменитий спортсмен звернувся до українців зі словами каяття і закликав не повторювати його помилки.

Про це 29 травня Шевчук заявив у своєму відеозверненні в Instagram .

Також 42-річний екс-футболіст повідомив, що після інциденту "не має жодного морального права" продовжити роботу експертом на каналі "Футбол".

"Сідати за кермо напідпитку - категорично не можна. Мій вчорашній вчинок не має виправдань, за нього я готовий нести справедливе покарання. Але ніхто не покарає мене так, як я себе сам", - сказав Шевчук.

Спортсмен приніс щире вибачення перед уболівальниками, ФК "Шахтар", яким "змазав свято", жителями Києва, які могли постраждати з його вини, а також перед правоохоронцями.

"Що зі мною сталося - сподіваюся, зі мною це більше не повториться. Я не маю жодного морального права далі працювати на каналі "Футбол", тому я змушений покинути канал. Не повторюйте мої помилки. Вибачте", - йдеться у зверненні.

Відео: В'ячеслав Шевчук вибачився за витівку в Києві та вирішив звільнитися з каналу "Футбол"

Користувачі мережі підтримали Шевчука, який відкрито висловився про прикрий інцидент, визнав провину і заявив про готовність понести відповідальність.