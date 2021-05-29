Шевчук вибачився за п'яну витівку в Києві та вирішив звільнитися: екс-зірку "Шахтаря" просять не гарячкувати
Колишній футболіст "Шахтаря" і збірної України В'ячеслав Шевчук вибачився за п'яну їзду в Києві, за що вчора був затриманий патрульною поліцією після святкування 85-річчя донецького клубу. Знаменитий спортсмен звернувся до українців зі словами каяття і закликав не повторювати його помилки.
Про це 29 травня Шевчук заявив у своєму відеозверненні в Instagram.
Також 42-річний екс-футболіст повідомив, що після інциденту "не має жодного морального права" продовжити роботу експертом на каналі "Футбол".
"Сідати за кермо напідпитку - категорично не можна. Мій вчорашній вчинок не має виправдань, за нього я готовий нести справедливе покарання. Але ніхто не покарає мене так, як я себе сам", - сказав Шевчук.
Спортсмен приніс щире вибачення перед уболівальниками, ФК "Шахтар", яким "змазав свято", жителями Києва, які могли постраждати з його вини, а також перед правоохоронцями.
"Що зі мною сталося - сподіваюся, зі мною це більше не повториться. Я не маю жодного морального права далі працювати на каналі "Футбол", тому я змушений покинути канал. Не повторюйте мої помилки. Вибачте", - йдеться у зверненні.
Відео: В'ячеслав Шевчук вибачився за витівку в Києві та вирішив звільнитися з каналу "Футбол"
Користувачі мережі підтримали Шевчука, який відкрито висловився про прикрий інцидент, визнав провину і заявив про готовність понести відповідальність.
- Уміння визнавати і виправляти помилки - одна з найцінніших рис характеру людини!
- Ну ні, тільки з футболів не йди! Єдиний адекватний експерт! Слава, не дури!
- Вчинок гідний поваги
- По-чоловічому!
- Визнав, мужик! А з каналом не гарячкуй!
- Молодець! Помиляються всі, на жаль. Але попросити вибачення може не кожен. Сильний вчинок!
- Слава, все добре. Кожна людина має право на помилку! Будь сильним!
- Молодець, що знайшов мужність визнати помилку. Не кожна публічна людина на це здатна. За це респект. Але сідати п'яним за кермо - це відстрочене чиєсь життя.
- Тільки сильна людина визнає свої помилки так, як це зробив Слава!
- Ви легенда... тут без питань
- Добре, що живий і здоровий та інші теж! Усвідомити свою помилку вчасно - це вчинок!
Нагадаємо, що перед цим на початку травня у Києві патрульні затримали п'яного футболіста аматорської команди Spectrum Talisman Чукукелу Ебука, який за кермом авто влаштував ДТП.