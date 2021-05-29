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У Києві поліція затримала п'яного екс-зірку "Шахтаря" В'ячеслава Шевчука

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Київ, Субота 29 травня 2021 02:48
У Києві поліція затримала п'яного екс-зірку "Шахтаря" В'ячеслава Шевчука Фото: В'ячеслав Шевчук (1927.kiev.ua)
Автор: Артур Родивилов

Патрульна поліція затримала в Києві В'ячеслава Шевчука. Екс-гравець "Шахтар" і збірної України керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє "Новини Live".

Колишній футболіст був на святкуванні 85-річчя "Шахтаря", після чого вирішив повертатися додому на власному авто.

Для того, щоб впоратися з п'яним Шевчуком, знадобився цілий екіпаж патрульної поліції.

Шевчук почав свої виступи в "Шахтарі" в 2000 році, де разом з командою вперше пробився в груповий етап Ліги чемпіонів. У 2005 році В'ячеслав повернувся в "Шахтар". Всього за донеччан Шевчук зіграв 239 матчів, забив 4 м'ячі і виграв 20 трофеїв.

У збірній України В'ячеслав Шевчук дебютував 2003 року. Всього за національну збірну Шевчук зіграв 54 матчі. У 2016 році він завершив свою футбольну кар'єру.

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