У Києві спіймали п'яного футболіста на авто: ким він виявився
У Києві патрульні зупинили автомобіль, який влаштував ДТП. Як виявилося, за кермом та ще й з ознаками алкогольного сп'яніння перебував футболіст аматорської команди Spectrum Talisman Чукукелу Ебука.
Про це інформує Varta Goloseevo в Instagram.
Відзначається, що водій на дорозі поводився дивно і порушував правила ПДР. Потім активісти організації "Варта Голосієво" передали інформацію про нього патрульним.
Футболіст був за кермом Сhevrolet на литовських номерах. Активісти передали порушника "копам" і ті виразно відчували запах алкоголю.
Водієм виявився 22-річний футболіст Чукукелу Ебука. Він грає за команду вищої аматорської ліги Spectrum Talisman.
Користувачі в соцмережі повідомляють, що бачили, як футболіст з друзями виходив з нічного клубу, а потім сів за кермо.
Спортсмен заявив копам, що не розуміє української мови, тоді ті перейшли на англійську. Проходити тест на алкодрагері "герой" відмовився, чим підтвердив свою провину.
Також у водія не виявилося з собою документів на авто.
Як ми раніше писали, спливли несподівані подробиці п'яного ДТП за участю "мажора".