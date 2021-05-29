Шевчук извинился за пьяную выходку в Киеве и решил уволиться: экс-звезду "Шахтера" просят не горячиться
Бывший футболист "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук извинился за пьяную езду в Киеве, за что вчера был задержан патрульной полицией после празднования 85-летия донецкого клуба. Знаменитый спортсмен обратился к украинцам со словами раскаяния и призвал не повторять его ошибки.
Об этом 29 мая Шевчук заявил в своем видеообращении в Instagram.
Также 42-летний экс-футболист сообщил, что после инцидента "не имеет никакого морального права" продолжить работу экспертом на канале "Футбол".
"Садиться за руль выпивши - категорически нельзя. Мой вчерашний поступок не имеет оправданий, за него я готов нести справедливое наказание. Но никто не накажет меня так, как я себя сам", - сказал Шевчук.
Спортсмен принес искреннее извинения перед болельщиками, ФК "Шахтер", которым "смазал праздник", жителями Киева, которые могли пострадать по его вине, а также перед правоохранителями.
"Что со мной произошло - надеюсь, со мной это больше не повторится. Я не имею никакого морального права дальше работать на канале "Футбол", поэтому я вынужден покинуть канал. Не повторяйте мои ошибки. Извините", - говорится в обращении.
Видео: Вячеслав Шевчук извинился за выходку в Киеве и решил уволиться с канала "Футбол"
Пользователи сети поддержали Шевчука, который открыто высказался о досадном инциденте, признал вину и заявил о готовности понести ответственность.
- Умение признавать и исправлять ошибки - одна из самых ценных черт характера человека!
- Ну нет, только с футболов не уходи! Единственный адекватный эксперт! Слава, не дури!
- Поступок достойный уважения
- По-мужски!
- Признал, мужик! А с каналом не горячись!
- Молодец! Ошибаются все, к сожалению. Но попросить извинения может не каждый. Сильный поступок!
- Слава, все хорошо. Каждый человек имеет право на ошибку! Будь сильным!
- Молодец, что нашел мужество признать ошибку. Не каждый публичный человек на это способен. За это респект. Но садиться пьяным за руль - это отсроченная чья-то жизнь.
- Только сильный человек признает свои ошибки так, как это сделал Слава!
- Вы легенда... тут без вопросов
- Хорошо, что жив и здоров и другие тоже! Осознать свою ошибку вовремя - это поступок!
Напомним, что перед этим в начале мая в Киеве патрульные задержали пьяного футболиста любительской команды Spectrum Talisman Чукукелу Эбука, который за рулем авто устроил ДТП.