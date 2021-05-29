Шевчук извинился за пьяную выходку в Киеве и решил уволиться: экс-звезду "Шахтера" просят не горячиться

Бывший футболист "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук извинился за пьяную езду в Киеве , за что вчера был задержан патрульной полицией после празднования 85-летия донецкого клуба. Знаменитый спортсмен обратился к украинцам со словами раскаяния и призвал не повторять его ошибки.

Об этом 29 мая Шевчук заявил в своем видеообращении в Instagram .

Также 42-летний экс-футболист сообщил, что после инцидента "не имеет никакого морального права" продолжить работу экспертом на канале "Футбол".

"Садиться за руль выпивши - категорически нельзя. Мой вчерашний поступок не имеет оправданий, за него я готов нести справедливое наказание. Но никто не накажет меня так, как я себя сам", - сказал Шевчук.

Спортсмен принес искреннее извинения перед болельщиками, ФК "Шахтер", которым "смазал праздник", жителями Киева, которые могли пострадать по его вине, а также перед правоохранителями.

"Что со мной произошло - надеюсь, со мной это больше не повторится. Я не имею никакого морального права дальше работать на канале "Футбол", поэтому я вынужден покинуть канал. Не повторяйте мои ошибки. Извините", - говорится в обращении.

Видео: Вячеслав Шевчук извинился за выходку в Киеве и решил уволиться с канала "Футбол"

Пользователи сети поддержали Шевчука, который открыто высказался о досадном инциденте, признал вину и заявил о готовности понести ответственность.