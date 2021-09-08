Україна зіграла з Чехією внічию, пропустивши на останній секунді

Збірна України в товариському матчі і з експериментальним складом не змогла втримати перемогу над Чехією. Українці пропустили на останній секунді доданого часу.

Чехія - Україна 1:1

Видра, 90+3 - Корнієнко, 27

Україна: Бойко-Качараба, Кривцов (Соболь, 46), Сирота-Тимчик, Макаренко (Шапаренко, 56), Зінченко, Корнієнко-Ярмоленко (Кочергін, 76), Зубков (Булеца, 65) - Сікан (Яремчук, 56)

У матчі з Чехією Україна грала досить експериментальним складом. Відразу після матчу з Францією розташування "жовто-синіх" покинули гравці "Динамо" Миколенко, Забарний, Сидорчук, Циганков, і "Шахтаря" - П'ятов, Матвієнко і Степаненко, А також Малиновський. При цьому довикликали в збірну Коноплю, Булецу і Кочергіна. Дебютували ж сьогодні Качараба, Корнієнко, Булеца і Кочергін.

Перший реальний шанс відкрити рахунок у матчі був у чехів вже на 8-й хвилині. Кривцов махнув головою повз м'яч після довгої передачі від гравців Чехії, м'яч опинився у Тецля, який вийшов один на один з Бойком, обіграв того і пробивав вже у порожні ворота. Але сам же Кривцов свою помилку виправив, рикошетом від штанги, вибивши м'яч вже фактично з лінії воріт.

Загалом перша половина тайму була повністю за чехами, тоді як українці лише зрідка виходили в контратаки. Але, протерпівши 27 хвилин, Україна забила. Зінченко здорово запустив у відрив Тимчика, який з правого флангу прострілив у штрафну, а м'яч дійшов до дебютанта збірної Корнієнко. Той м'яч прийняв і потужно пробив під поперечину метрів з дев'яти - 1:0.

На 37-й хвилині ще один супер момент мали чехи. Пішаків пробивав в дотик після закидання від Крала, але Бойко зміг дотягнутися до м'яча, а вже кіпера "жовто-синіх" підстрахував Сирота, вибивши м'яч з лінії воріт.

У другому таймі гра не сильно змінилася - більше атакували чехи, а українці діяли на контратаках. І один з таких швидких випадів, мало не завершився другим голом "жовто-синіх". На 64-й хвилині Сирота перехопив м'яч у центрі поля, протягнув до чужого штрафного майданчика і відпасував на Зубкова. Той, хоч і дотягуючись, але зміг прострелити вздовж на набігаючих Ярмоленка і Яремчука, але ніхто з них дотягнутися до м'яча не зміг.

Щоправда, вже через пару хвилин чехи могли порівнювати рахунок - Тецль після флангового прострілу опинився сам за п'ять метрів від воріт Бойка, але влучив у штангу. Чехи і далі продовжили атакувати і на 89-й хвилині мали ще один забійний момент - Садилек обікрав поблизу нашої штрафної Сироту і пробив метрів з 15-ти в ближній кут. Бойко зміг дотягнутися і перевести м'яч на кутовий. Здавалося, що Україна таки зможе здобути першу перемогу під керівництвом Петракова, але на останній секунді вже доданого часу Видра "гарматою" з лінії штрафної, таки пробив Бойка - 1:1.

Таким чином Україна зіграла в чергову нічию - вже сьому в цьому році, серед яких і всі п'ять матчів у відборі на чемпіонат світу-2022. До слова, вчора в нашій групі Франція обіграла Фінляндію, завдяки чому українці знову піднялися на друге місце.