Чемпіон світу і любитель детективів: що відомо про нового головного тренера збірної України

Новим тренером збірної України з футболу стане Олександр Петраков, якого Українська асоціація футболу планує представити вже 17 серпня . Саме діючому тренеру молодіжки, а не Сергію Реброву, як очікувалося раніше, довірили жовто-синіх після відходу Андрія Шевченка.

Біографію 64-річного Петракова, та цікаві факти з життя тренера, під керівництвом якого українська молодіжна збірна стала в 2019 році чемпіоном світу - читайте в матеріалі нижче.

Олександр Петраков (народився в Києві 6 серпня 1957 року) до того, як очолити українську молодіжку, багато років як футболіст провів "у полі" як гравець київського "Динамо", вінницького "Локомотива", київського СКА, черкаського "Дніпра", рівненського "авангарду", нікопольського "Колоса". Як футболіст він виступав на позиції центрального захисника.

Олександр Петраков (фото: dynamo.kiev.ua)

За восьмирічну кар'єру гравця зіграв понад 250 офіційних матчів.

З середини 1990-х років Петраков став уже тренером, працював на клубному рівні в командах другого ешелону, а з середини 2000-х став займатися з юнацькими збірними.

У 2009 році став заслуженим тренером України.

Тренер молодіжної збірної з футболу Олександр Петраков (фото: football.com)

Від 2010 року Олександр Петраков працює головним тренером юнацьких збірних України. Команди під його керівництвом домоглися різних міжнародних успіхів і гучних перемог.

Найголовніший тріумф (на цей момент), це вікторія молодіжної національної збірної U-20 на чемпіонаті світу в 2019 році. Така перемога стала першою в історії українського футболу.

Того ж року Олександр Петраков отримав нагороду від президента - звання заслуженого працівника фізичної культури і спорту України.

Зараз він тренує збірну України U-18.

У Петракова є дружина і діти.

Олександр Петраков (фото: xsport.ua)

Крім футболу своїм хобі тренер називає книги. В інтерв'ю українському тижневику "Футбол" він розповідав, що з літератури віддає перевагу автобіографіям видатних особистостей, а також детективам.

Тренер переконаний, що долю людина творить сама.

"Кожен - коваль свого щастя. Якщо ти думаєш, що в житті все визначено, то нічого не доб'єшся", - зазначав він.

Тренер молодіжної збірної з футболу Олександр Петраков (фото: dynamo.kiev.ua)

Характеризуючи самого себе Петраков зазначив, що з роками став відхідливим, не піддається миттєвим емоціям.

"Це я називаю одним словом - досвід. У кожного тренера і людини свій життєвий шлях. Скільки автобіографій не візьми, у кожного своя стезя. Я наробив масу помилок, пройшов через труднощі, багато переосмислив і виправив. І це врешті-решт привело мене до того, що ми стали чемпіонами світу", - поділився думкою тренер.

Також Петраков зізнавався, що після феєричної перемоги на ЧМ-2019 його життя змінилося "не на кращу сторону", і "заздрісників стало в десять разів більше".

"Після чемпіонату світу я передбачав, що своїй країні я виявлюся не потрібен. Так і сталося. Звичайно, сподівався, що мене хтось покличе, але я абсолютно не затребуваний... Я все життя йшов до того, щоб виграти якусь медаль. Тричі виходив у фінальні стадії Чемпіонату Європи, двічі пробивався на Чемпіонат світу. І так вийшло, що я "переборщив" і відразу виграв золото. Ось і вийшло: начебто така радість повинна бути всередині, а я порожній. Ця мить перемоги як метеор пронеслася. Фуууух, за секунду! І порожнеча. Чемпіон світу. Що далі?"- розповідав він майже рівно два роки тому.