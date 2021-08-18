Шовковський і нові футболісти: хто тренуватиме і гратиме у збірній Петракова

Олександр Петраков був призначений виконуючим обов'язки головного тренера збірної України з футболу. Він розповів про фахівців, які увійдуть до його тренерського штабу для підготовки національної команди до відбіркових матчів ЧС-2022.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву тренера в інтерв'ю " Профутбол Digital ".

Він оголосив тренерський штаб, але з "ними ще не розмовляв". До тренерського штабу, як він планує, увійдуть:

Андрій Анненков, який зараз працює в "Чорноморці",

В'ячеслав Кернозенко - тренер воротарів,

В'ячеслав Ружинцев та Іван Баштовий - тренера з фізичної підготовки,

Олександр Шовсковський - тренер.

"Над кандидатурою ще одного фахівця я ще буду думати", - сказав Петраков.

Він також розповів в інтерв'ю прес-службі УАФ, чи будуть довизвані ще якісь гравці.

"В основній обоймі буде 26 гравців - Тарас Качараба з празької "Славії" і Данило Сікан з "Шахтаря" приєднаються до вже оголошених гравців. У резервний список я включив Сергія Булецу із "Зорі", - повідомив він.