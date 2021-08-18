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Шовковський і нові футболісти: хто тренуватиме і гратиме у збірній Петракова

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Київ, Середа 18 серпня 2021 08:58
Шовковський і нові футболісти: хто тренуватиме і гратиме у збірній Петракова Фото: головний тренер збірної України з футболу Олександр Петраков (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Олександр Петраков був призначений виконуючим обов'язки головного тренера збірної України з футболу. Він розповів про фахівців, які увійдуть до його тренерського штабу для підготовки національної команди до відбіркових матчів ЧС-2022.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву тренера в інтерв'ю "Профутбол Digital".

Він оголосив тренерський штаб, але з "ними ще не розмовляв". До тренерського штабу, як він планує, увійдуть:

  • Андрій Анненков, який зараз працює в "Чорноморці",
  • В'ячеслав Кернозенко - тренер воротарів,
  • В'ячеслав Ружинцев та Іван Баштовий - тренера з фізичної підготовки,
  • Олександр Шовсковський - тренер.

"Над кандидатурою ще одного фахівця я ще буду думати", - сказав Петраков.

Він також розповів в інтерв'ю прес-службі УАФ, чи будуть довизвані ще якісь гравці.

"В основній обоймі буде 26 гравців - Тарас Качараба з празької "Славії" і Данило Сікан з "Шахтаря" приєднаються до вже оголошених гравців. У резервний список я включив Сергія Булецу із "Зорі", - повідомив він.

Нагадаємо, Олександр Петраков став виконуючим обов'язки головного тренера національної збірної України.

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