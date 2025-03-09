Шевченковская премия 2025: объявлены победители
Сегодня, 9 марта, объявили победителей Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2025 год.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Указ президента Украины, опубликованном на сайте главы государства.
Победители Шевченковской премии-2025
- "Литература" - Юрий Издрик, книга стихов "Колекція"
- "Литературоведение и искусствоведение" - не присуждена
- "Публицистика и журналистика" - Павел Казарин, проект "Публіцистика воєнного часу на "Українській правді"
- "Музыкальное искусство" - присуждены две премии: Богдана Пивненко за концертные программы 2019-2024 и Александр Шимко за "Вирій"", сакральная мистерия для смешанного хора, аутентичных голосов, сопрано и симфонического оркестра на древние молитвенные, библейские и украинские народные тексты
- "Театральное искусство" - Василий Вовкун, опера "Лис Микита", балет "Тіні забутих предків", модерн-балет "Пізнай себе!", театральная кантата "Псальми війни"
- "Киноискусство" - Олесь Санин, Сергей Михальчук, Алла Загайкевич, полнометражный игровой фильм "Довбуш"
- "Визуальное искусство" - Жанна Кадырова, выставка "Траєкторії польотів"
- "Декоративно-прикладное искусство" - Валентина Карпец-Ермолаева, Андрей Пикуш, Мария Пикуш, Наталья Рыбак, художественный проект "Петриківський розпис: на захисті ідентичності" (серия художественных работ аутентичной петриковской декоративной росписи)
Все лауреаты Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2025 года получили денежное вознаграждение в размере 484 480 грн.
Василий Вовкун объявил, что свою премию он передает на приобретение дронов для 24 отдельной механизированной бригады.
О Шевченковской премии
Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко была основана в 1961 году. Это одна из самых престижных государственных наград Украины, которая вручается за весомый вклад в развитие культуры и искусства.
Премия отмечает выдающиеся произведения литературы, искусства, публицистики и журналистики, которые являются "вершинным духовным достоянием украинского народа", способствуют утверждению высоких гуманистических идеалов и обогащают национальное сознание и самобытность.
С 2025 года премия была расширена новой номинацией - декоративно-прикладное искусство.
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