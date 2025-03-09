Шевченковские дни: куда поехать, чтобы увидеть места, связанные с поэтом

Шевченковские дни отмечаются 9 и 10 марта. Тарас Шевченко оставил свой след во многих уголках Украины, и не все из них хорошо известны широкой общественности. Кроме Каневщины и Моринцев, есть еще много мест, которые связаны с его жизнью, творчеством и путешествиями.

Будище: имение, где служил юный Тарас

Село Будище, расположенное в 25 км от Черкасс, является частью Национального заповедника "Родина Тараса Шевченко". Именно здесь в имении господина Энгельгардта 14-летний Тарас выполнял обязанности слуги.

Здание имения сохранилось, хотя нуждается в реставрации - до 2013 года здесь работала школа, а впоследствии планировалось создание музея. Из-за проблем с передачей здания оно сейчас закрыто и постепенно разрушается.

Однако окружающий парк скрывает уникальные природные памятники, связанные с Шевченко. Среди них - три величественных дуба, которым более тысячи лет. По преданию, в дуплах этих деревьев Тарас прятал свои рисунки и сам прятался от господских слуг.

Усадьба господина Энгельгардта (фото: Википедия)

Седнев: имение Лизогубов и старинная липа

Старинное поселение Седнев на Черниговщине привлекает не только живописными пейзажами, но и историческими памятниками. Здесь сохранилось имение Лизогубов - старинного казацкого рода, где Шевченко гостил в 1846-1847 годах.

Здание много лет служило школой, а сейчас в нем обустроен музей, посвященный Кобзарю. На территории имения сохранились остатки известной липы Шевченко - местные рассказывают, что под ее ветвями поэт отдыхал и написал поэму "Ведьма".

Кроме имения, в Седневе стоит посетить старинные казацкие каменицы и уникальную деревянную Георгиевскую церковь XVIII века. В окрестных лесах сохранились древние курганы, которые Шевченко зарисовывал в своих этнографических исследованиях. А если приедете сюда летом - обязательно попробуйте купание в реке Снов, славящейся чистой водой.

Липа Шевченко (фото: Википедия)

Яготин: флигель, где работал Шевченко

Город Яготин, что в 110 км от Киева, связан с именем Тараса Шевченко из-за его дружбы с княжеским родом Репниных-Волконских. В 1843-1844 годах он гостил в их имении, в частности, в небольшом флигеле на территории парка.

Оригинальное здание, к сожалению, не сохранилось - оно было уничтожено во время Второй мировой войны. В 2003 году на его месте возвели реконструированный флигель, где открыли музей, посвященный пребыванию Шевченко в Яготине.

В шести экспозиционных залах можно увидеть аутентичные предметы из имения Репниных, в частности стол, за которым работал поэт. Также здесь представлена коллекция картин из собрания княжеской семьи. Кроме музея, в Яготине стоит посетить художественную галерею и живописный парк, сохраняющий атмосферу прошлых веков.

Музей Шевченко в Яготине (фото: Википедия)

Корсунь-Шевченковский: город истории и природы

Хотя название города Корсунь-Шевченковский ассоциируется с событиями Второй мировой войны, он имеет и шевченковские следы. Тарас Шевченко неоднократно бывал здесь, восхищаясь местными пейзажами и историческими памятниками.

Одно из таких мест - бывшая летняя резиденция польского магната Станислава Понятовского, которая славилась своим архитектурным великолепием. Сегодня ее территория является частью садово-паркового комплекса, где сохранилась каштановая аллея.

Именно под одним из этих деревьев, по преданию, Шевченко рисовал и писал свои стихи во время последнего визита в город. Кроме того, здесь можно полюбоваться живописными берегами реки Рось и увидеть уникальные гранитные валуны, которые создают неповторимый ландшафт.

Рисунок Шевченко "В Корсуни" (фото: Википедия)

Густыня: монастырь и шевченковские зарисовки

На Черниговщине есть немало мест, связанных с пребыванием Тараса Шевченко, и одним из них является село Густыня вблизи Прилук. Главная достопримечательность этого места - Густынский Свято-Троицкий монастырь, архитектурный ансамбль XVII века в стиле украинского барокко.

В 1623-1627 годах здесь была создана знаменитая Густынская летопись - важный памятник украинской историографии. Во время путешествия по Черниговщине в 1845 году Шевченко посетил монастырь и сделал несколько его зарисовок, в частности Трапезной церкви и храма Петра и Павла.

На территории монастыря похоронен князь Николай Репнин-Волконский - близкий друг Шевченко, который принимал его в Яготине. Посетив это место, можно не только увидеть величественные храмы, но и насладиться тишиной и особой атмосферой монастырских стен.

Густынский Свято-Троицкий монастырь (фото: Википедия)

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