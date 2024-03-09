Крепостная, немецкая модель и горничная: женщины и страсть в жизни Тараса Шевченко
Из-за своей эмоциональности и тонкой душевной природы Тарас Шевченко, как и многие поэты, часто влюблялся. Однако приключения сопровождали его на каждом шагу, лишая возможности испытать счастье брака и любовь с женщиной, о которой он мечтал, особенно в последние годы его жизни.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто же были эти музы, которые вдохновляли поэта, приносили радость и тоску, любили его и стали его возлюбленными. Их было немало, но мы остановимся на нескольких.
При написании материала использовались следующие источники: Википедия, Сніданок з 1+1, YouTube-канал Гра Долі.
Оксана Коваленко
Первой нежной детской привязанностью стала Оксана Коваленко, девушка-крепостная, которая жила неподалеку и была младше поэта на три года.
Их матери, следя за их дружбой, мечтали о будущем союзе детей, но судьба не смогла сделать их парой - их ранняя привязанность не превратилась в настоящие чувства.
Сначала пан Энгельгард повел Тараса в Вильно, выдавая его за казака, а затем, в январе 1840 года, Оксану выдали замуж за крепостного К. М. Сороку из соседнего села.
Об этом Тарас узнал, вернувшись в Кирилловку четырнадцать лет спустя, уже как свободный человек. Образ Оксаны оставался живым в его сердце, и его душа, впоследствии, вдохновляла его на создание произведений.
Оксана Коваленко (фото: скриншот из "Завтрака с 1+1")
Амалия Клодберг
15-летняя немецкая модель, будущая жена учителя и друга Тараса Шевченко, художника Ивана Сошенко, стала объектом внимания поэта.
В 1839 году, еще до его обучения в Академии художеств в Петербурге, Тарас изобразил ее в постели с распущенными волосами на портрете, подписав его "Чевченко". Именно так Амалия произносила его имя.
Сам Сошенко в своих письмах рассказывал, что Тарас разрушал все его намерения на женитьбу и приобретение квартиры Клодберг, поэтому, узнав о близких отношениях между поэтом и его невестой, он не выдержал и выгнал Шевченко.
Варвара Репнина
Самым продолжительным и глубоким чувством в жизни Тараса Григорьевича стала любовь к Варваре Репниной, дочери Малороссийского генерал-губернатора князя Николая Репнина-Волконского.
Знакомство Кобзаря с Варварой состоялось в Яготине в 1843 году, когда он приехал, чтобы сделать копию портрета ее отца. На тот момент Варваре было 35 лет, и она была старше поэта на семь лет. Их чувства были взаимными, но из-за различий в социальном статусе брак не был возможен.
Их роман длился год, весь период, пока Шевченко работал художником в доме князя. На прощание Варвара подарила Тарасу самостоятельно сплетенный шарф, а он ей - свой автопортрет.
После расставания они продолжали поддерживать связь долгие годы, переписываясь, даже когда поэт был в ссылке. Когда Шевченко умер, Репнина выделила средства на создание памятника великому поэту из своих личных сбережений.
Варвара Репина (фото: wikipedia.org)
Екатерина Пиунова
По возвращении из ссылки, в возрасте 43 лет, поэт сосредоточил свои усилия на поиске жены, обратившись к друзьям с просьбой о сватовстве.
В это время в его жизни появилась актриса Нижегородского театра, Екатерина Пиунова.
Поэт погрузился в глубокую любовь к 16-летней артистке и даже помог ей получить место в труппе.
Однако несмотря на его усилия, девушка отвергла его внимание и сбежала в Казань с молодым актером, за которого позже вышла замуж.
Екатерина Пиунова (фото: wikipedia.org)
Мария Максимович
Предметом особого внимания в жизни Тараса Шевченко остается его связь с Марией Максимович.
До сих пор существуют ожесточенные споры о природе их отношений, поскольку точно неизвестно, что именно связывало поэта с женой близкого друга, Михаила Максимовича.
Некоторые биографы отмечают, что до появления Шевченко Максимовичи не имели детей, и предполагают, что их малыш на самом деле является результатом тайных романтических отношений между Тарасом и Марией.
Другие же отвергают эту версию, утверждая, что между поэтом и женой друга существовала только дружба.
Мария Максимович (фото: wikipedia.org)
Ликерия Полусмакова
Последней страстью Тараса Шевченко была Ликерия Полусмакова, молодая горничная в возрасте 20 лет.
Тарас Григорьевич очень стремился завоевать ее сердце, щедро одаривая дорогими подарками, и даже планировал жениться на ней. Он даже нанял преподавателя этикета, чтобы приобщить свою избранницу к хорошим манерам.
Однако их браку не суждено было состояться. После непродолжительных уроков с преподавателем Тарас Григорьевич внезапно вмешался и увидел их объятия.
Позже Ликерия вышла замуж за другого мужчину, который, к сожалению, оказался алкоголиком. После его смерти она переехала в Канев, чтобы заботиться о могиле Шевченко.
Ликерия Полусмакова (фото: wikipedia.org)
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