Крепостная, немецкая модель и горничная: женщины и страсть в жизни Тараса Шевченко

Из-за своей эмоциональности и тонкой душевной природы Тарас Шевченко, как и многие поэты, часто влюблялся. Однако приключения сопровождали его на каждом шагу, лишая возможности испытать счастье брака и любовь с женщиной, о которой он мечтал, особенно в последние годы его жизни.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто же были эти музы, которые вдохновляли поэта, приносили радость и тоску, любили его и стали его возлюбленными. Их было немало, но мы остановимся на нескольких.

Оксана Коваленко

Первой нежной детской привязанностью стала Оксана Коваленко, девушка-крепостная, которая жила неподалеку и была младше поэта на три года.

Их матери, следя за их дружбой, мечтали о будущем союзе детей, но судьба не смогла сделать их парой - их ранняя привязанность не превратилась в настоящие чувства.

Сначала пан Энгельгард повел Тараса в Вильно, выдавая его за казака, а затем, в январе 1840 года, Оксану выдали замуж за крепостного К. М. Сороку из соседнего села.

Об этом Тарас узнал, вернувшись в Кирилловку четырнадцать лет спустя, уже как свободный человек. Образ Оксаны оставался живым в его сердце, и его душа, впоследствии, вдохновляла его на создание произведений.

Оксана Коваленко (фото: скриншот из "Завтрака с 1+1")

Амалия Клодберг

15-летняя немецкая модель, будущая жена учителя и друга Тараса Шевченко, художника Ивана Сошенко, стала объектом внимания поэта.

В 1839 году, еще до его обучения в Академии художеств в Петербурге, Тарас изобразил ее в постели с распущенными волосами на портрете, подписав его "Чевченко". Именно так Амалия произносила его имя.

Сам Сошенко в своих письмах рассказывал, что Тарас разрушал все его намерения на женитьбу и приобретение квартиры Клодберг, поэтому, узнав о близких отношениях между поэтом и его невестой, он не выдержал и выгнал Шевченко.

Варвара Репнина

Самым продолжительным и глубоким чувством в жизни Тараса Григорьевича стала любовь к Варваре Репниной, дочери Малороссийского генерал-губернатора князя Николая Репнина-Волконского.

Знакомство Кобзаря с Варварой состоялось в Яготине в 1843 году, когда он приехал, чтобы сделать копию портрета ее отца. На тот момент Варваре было 35 лет, и она была старше поэта на семь лет. Их чувства были взаимными, но из-за различий в социальном статусе брак не был возможен.

Их роман длился год, весь период, пока Шевченко работал художником в доме князя. На прощание Варвара подарила Тарасу самостоятельно сплетенный шарф, а он ей - свой автопортрет.

После расставания они продолжали поддерживать связь долгие годы, переписываясь, даже когда поэт был в ссылке. Когда Шевченко умер, Репнина выделила средства на создание памятника великому поэту из своих личных сбережений.

Варвара Репина (фото: wikipedia.org)

Екатерина Пиунова

По возвращении из ссылки, в возрасте 43 лет, поэт сосредоточил свои усилия на поиске жены, обратившись к друзьям с просьбой о сватовстве.

В это время в его жизни появилась актриса Нижегородского театра, Екатерина Пиунова.

Поэт погрузился в глубокую любовь к 16-летней артистке и даже помог ей получить место в труппе.

Однако несмотря на его усилия, девушка отвергла его внимание и сбежала в Казань с молодым актером, за которого позже вышла замуж.

Екатерина Пиунова (фото: wikipedia.org)

Мария Максимович

Предметом особого внимания в жизни Тараса Шевченко остается его связь с Марией Максимович.

До сих пор существуют ожесточенные споры о природе их отношений, поскольку точно неизвестно, что именно связывало поэта с женой близкого друга, Михаила Максимовича.

Некоторые биографы отмечают, что до появления Шевченко Максимовичи не имели детей, и предполагают, что их малыш на самом деле является результатом тайных романтических отношений между Тарасом и Марией.

Другие же отвергают эту версию, утверждая, что между поэтом и женой друга существовала только дружба.

Мария Максимович (фото: wikipedia.org)

Ликерия Полусмакова

Последней страстью Тараса Шевченко была Ликерия Полусмакова, молодая горничная в возрасте 20 лет.

Тарас Григорьевич очень стремился завоевать ее сердце, щедро одаривая дорогими подарками, и даже планировал жениться на ней. Он даже нанял преподавателя этикета, чтобы приобщить свою избранницу к хорошим манерам.

Однако их браку не суждено было состояться. После непродолжительных уроков с преподавателем Тарас Григорьевич внезапно вмешался и увидел их объятия.

Позже Ликерия вышла замуж за другого мужчину, который, к сожалению, оказался алкоголиком. После его смерти она переехала в Канев, чтобы заботиться о могиле Шевченко.

Ликерия Полусмакова (фото: wikipedia.org)