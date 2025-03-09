Шевченківська премія 2025: оголошено переможців

Сьогодні, 9 березня, оголосили переможців Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2025 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Указ президента України, опублікованому на сайті глави держави .

Переможці Шевченківської премії-2025

"Література" - Юрій Іздрик , книга поезій "Колекція"

Юрій Іздрик книга поезій "Колекція" "Літературознавство і мистецтвознавство" - не присуджено

не присуджено "Публіцистика і журналістика" - Павло Казарін, проєкт "Публіцистика воєнного часу на "Українській правді"

Павло Казарін, проєкт "Публіцистика воєнного часу на "Українській правді" "Музичне мистецтво" - присуджено дві премії: Богдана Півненко за концертні програми 2019-2024 та Олександр Шимко за "Вирій", сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти

присуджено дві премії: Богдана Півненко за концертні програми 2019-2024 та Олександр Шимко за "Вирій", сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти "Театральне мистецтво" - Василь Вовкун, опера "Лис Микита", балет "Тіні забутих предків", модерн-балет "Пізнай себе!", театральна кантата "Псальми війни"

Василь Вовкун, опера "Лис Микита", балет "Тіні забутих предків", модерн-балет "Пізнай себе!", театральна кантата "Псальми війни" "Кіномистецтво" - Олесь Санін, Сергій Михальчук, Алла Загайкевич, повнометражний ігровий фільм "Довбуш"

Олесь Санін, Сергій Михальчук, Алла Загайкевич, повнометражний ігровий фільм "Довбуш" "Візуальне мистецтво" - Жанна Кадирова, виставка "Траєкторії польотів"

Жанна Кадирова, виставка "Траєкторії польотів" "Декоративно-прикладне мистецтво" - Валентина Карпець-Єрмолаєва, Андрій Пікуш, Марія Пікуш, Наталія Рибак, мистецький проєкт "Петриківський розпис: на захисті ідентичності" (серія художніх робіт автентичного петриківського декоративного розпису)

Усі лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка 2025 року отримали грошову винагороду в розмірі 484 480 грн.

Василь Вовкун оголосив, що свою премію він передає на придбання дронів для 24 окремої механізованої бригади.

Про Шевченківську премію

Національна премія України імені Тараса Шевченка була заснована в 1961 році. Це одна з найпрестижніших державних нагород України, яка вручається за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва.

Премія відзначає видатні твори літератури, мистецтва, публіцистики та журналістики, що є "вершинним духовним надбанням українського народу", сприяють утвердженню високих гуманістичних ідеалів та збагачують національну свідомість і самобутність.

З 2025 року премія була розширена новою номінацією - декоративно-прикладне мистецтво.

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