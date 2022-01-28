Шеф-кухар показав правильний і несподіваний спосіб розбивати яйця: ви точно здивуєтеся

Дуже часто при розбиванні яєць частинки шкаралупи потрапляють у вміст, їх в кращому випадку нам доведеться довго виловлювати, а в гіршому - хрустіти в омлеті або випічці. Але вихід є.

Як правильно розбивати яйця, щоб уникнути попадання шкаралупи, розповідає шеф-кухар і автор книги кулінарних рецептів Майк Хейс в TikTok .

Майк часто радує дописувачів лайфхаками, що стосуються різних прийомів, які можуть спростити життя кулінарів, що готують на домашній кухні.

У недавньому відео шеф-кухар він пояснив, що уникнути попадання яєчної шкаралупи в їжу можна, якщо навчитися правильно розбивати сирі яйця.

Хейс порівняв два способи: традиційний і нетрадиційний

У традиційному (як роблять багато хто з нас) він б'є яйце посередині об стіл, потім виливає вміст в миску, але при цьому шкаралупа тріскається на дрібні шматочки, і потрапляє в білок і жовток.

Другий (незвичайний) спосіб полягає в тому, щоб просто кинути ціле яйце в миску. Воно точно також розбивається навпіл, але шкаралупа не кришиться і не потрапляє до вмісту яйця.

Дивіться нижче, як Майк це майстерно робить: