Шеф-кухар показав правильний і несподіваний спосіб розбивати яйця: ви точно здивуєтеся
Дуже часто при розбиванні яєць частинки шкаралупи потрапляють у вміст, їх в кращому випадку нам доведеться довго виловлювати, а в гіршому - хрустіти в омлеті або випічці. Але вихід є.
Як правильно розбивати яйця, щоб уникнути попадання шкаралупи, розповідає шеф-кухар і автор книги кулінарних рецептів Майк Хейс в TikTok.
Майк часто радує дописувачів лайфхаками, що стосуються різних прийомів, які можуть спростити життя кулінарів, що готують на домашній кухні.
У недавньому відео шеф-кухар він пояснив, що уникнути попадання яєчної шкаралупи в їжу можна, якщо навчитися правильно розбивати сирі яйця.
Хейс порівняв два способи: традиційний і нетрадиційний
У традиційному (як роблять багато хто з нас) він б'є яйце посередині об стіл, потім виливає вміст в миску, але при цьому шкаралупа тріскається на дрібні шматочки, і потрапляє в білок і жовток.
Другий (незвичайний) спосіб полягає в тому, щоб просто кинути ціле яйце в миску. Воно точно також розбивається навпіл, але шкаралупа не кришиться і не потрапляє до вмісту яйця.
Дивіться нижче, як Майк це майстерно робить:
@stoveandgarden #cookinghacks part… I LOST COUNT #cooking #food #cookingtips original sound - Stove Garden
Раніше ми писали, навіщо потрібні сірники у воді, де варяться яйця.
Також експерти розповіли, що станеться з організмом, якщо відмовитися від вживання яєць на деякий час.