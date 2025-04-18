Бывший тренер Джей Ло назвал лучшее упражнение для "пресса как у звезд"

Бывший тренер Дженнифер Лопес поделился самым эффективным упражнением для пресса. Он отметил, что это упражнение обеспечивает максимальный результат при минимальных затратах времени.

О каком эффективном упражнении идет речь - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на New York Post.

Что делать для пресса советует тренер Джей Ло

Дженнифер Лопес известна своей изящной фигурой так же, как и своей музыкой, ролями в кино и романтическими партнерами. Ее бывший тренер, Джей Кардиэлло, рассказал, как он помог Джей Ло достичь ее шикарного пресса.

По его словам, последовательность побеждает совершенство, когда дело доходит до достижения плоского живота.

"Поймите, что мышцы живота формируются благодаря поведению, а не только мышцам", - сказал он.

"Вы можете много тренироваться, но если вы плохо питаетесь, или мало спите, вы не увидите результата", - говорит эксперт.

Так выглядит Джей Ло после тренировок (Скриншот)

Пресс очень зависит от питания

"Мое правило номер один: избегайте чрезмерно обработанных продуктов, добавления сахара и чрезмерного количества натрия, поскольку они способствуют воспалению, вздутию живота и накоплению жира", - сказал звездный тренер.

Кардиэлло призывает тех, кто хочет подтянутый пресс, отдавать предпочтение диете с нежирным белком, овощами, богатыми клетчаткой, здоровыми жирами и сложными углеводами, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови и уменьшить тягу.

"Я советую клиентам есть меньше, сбалансировано в течение дня, избегать тяжелой пищи поздно вечером и ограничить потребление алкоголя, поскольку это может нарушить пищеварение и обмен веществ", - добавил он.

Лучшее упражнение для пресса от экс-тренера Джей Ло

"Планка - это самое эффективное и самое простое упражнение для подтягивания кора", - сказал он.

"Это обманчиво простое, но невероятно мощное, потому что оно задействует не только ваш пресс, но и весь ваш корпус, плечи, ягодицы и даже мышцы осанки - и все это без какого-либо оборудования", - добавил специалист.

Планка очень эффективна для пресса (Скриншот)

Кардиэлло отмечает, что, кроме того, что поза планки может быть изменена для любого уровня физической подготовки, она создает изометрическую силу и стабильность, напрягая мышцы кора, создавая плоский, твердый вид.