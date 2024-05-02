Как правильно хранить фрукты: в холодильнике или на столе
Фрукты - отличный источник необходимых витаминов и микроэлементов. Как известно, свежесть продуктов и максимальная польза обычно поддерживается благодаря воздействию низких температур. Но, несмотря на то, что овощи чаще "живут" в холодильную, фрукты хранятся там значительно реже.
О том, как лучше хранить фрукты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: Unlock Food, Eating Well, Good Housekeeping, Quora.
Где хранить фрукты
Некоторые фрукты, из-за своих свойств, гораздо лучше хранятся в холодильнике, а остальным более низкая температура никак не продолжает продолжительность хранения - поэтому их можно держать на столе при комнатной температуре.
А некоторые фрукты, хотя и лучше хранятся в прохладном месте, сначала должны дозреть при комнатной температуре.
К тому же некоторые фрукты, такие как яблоки, авокадо, косточковые фрукты, груши, бананы, выделяют природный газ этилен, к которому чувствительны другие плоды.
Хотя иногда это может ускорить созревание - например, авокадо, хранящееся со спелыми бананами, скорее станет мягким, избыточное количество этилена может привести к порче продуктов.
Какие фрукты хранятся при комнатной температуре
Фрукты, которые можно хранить в холодильнике:
- бананы;
- лимон;
- лайм;
- апельсин.
Какие фрукты лучше хранить в холодильнике
Среди фруктов, которые следует держать в холодильнике:
- яблоки;
- гранат.
Также в холодильнике рекомендуют хранить виноград - хотя плоды этого растения классифицируют как ягоды, в быту он обычно занимает место среди фруктов.
Какие фрукты сначала должны дозреть
К фруктам, которые дозревают - становятся мягче - при комнатной температуре, однако хранятся в холодильнике, относятся:
- авокадо;
- киви;
- манго;
- нектарин;
- папайя;
- персик.
А также такие плоды, как сливы и абрикосы.
Как и сколько хранить фрукты
При комнатной температуре фрукты могут храниться от нескольких дней до нескольких недель в зависимости от вида. Обычно продолжительность хранения составляет 3-5 дней для большинства плодов, таких как бананы, авокадо, нектарины, персики и сливы.
Для цитрусовых, яблок - как и для винограда - этот срок немного больше: от 1 до 2 недель.
В холодильнике при температуре 8-10 градусов популярные плоды имеют такую длительность хранения:
- авокадо (спелые) - 3-5 дней;
- абрикосы (спелые) - 4-5 дней;
- нектарины (спелые) -3-5 дней
- персики (спелые) - 3-5 дней;
- грейпфруты - 2-3 недели;
- апельсины - 2-3 недели;
- киви (спелые) - 5-7 дней;
- манго (спелые) - 5-7 дней;
- яблоки - 3-4 недели;
- груши (спелые) - 5-7 дней;
- сливы (спелые) -3-5 дней;
- гранат - 1-2 месяца;
- виноград - 5-7 дней.
Как хранить фрукты в холодильнике (иллюстрація: Freepik)
Кроме хранения фруктов в пределах рекомендованных сроков, следует обратить внимание на другие факторы:
- При покупке выбирать не слишком мягкие фрукты, не брать поврежденные фрукты - с царапинами или вмятинами.
- Хранить фрукты нужно отдельно от других продуктов, особенно от мяса и овощей и фруктов, выделяющих этилен.
- Полиэтиленовые пакеты с маленькими вентиляционными отверстиями помогают сохранить свежие фрукты дольше, выпуская влагу.
- Мыть фрукты лучше непосредственно перед употреблением - мытье необходимо для уничтожения бактерий на кожуре, однако чрезмерная влага приводит к быстрой порче.
- Фрукты, выделяющие этилен, лучше хранить подальше от других и не складывать "кучкой" - иначе это ускорит порчу.
- Температура в холодильнике должна составлять около 8 градусов - при более низкой температуре существует риск "перемерзания" фруктов с последующей потерей их вкуса и текстуры.
- Если фрукты хранятся при комнатной температуре, нужно избегать влаги и прямого солнечного света.
Не стоит долго хранить нарезанные фрукты - хотя цитрусовые можно держать в чистом пищевом контейнере до 5 дней, в холодильнике.
Окисление ускоряет химические реакции, поэтому уже через несколько часов такие фрукты как яблоки, груши, бананы и авокадо становятся коричневыми, теряют вкус и текстуру.
Кроме этого, очищенные фрукты подвергаются воздействию бактерий, что при употреблении таких плодов может ухудшить здоровье.
Определить испорченный фрукт достаточно легко:
- меняется цвет и текстура - обычно плод становится мягким и коричневым или же засыхает;
- появляются пятна нехарактерного цвета и плесень;
- появляются мелкие мушки.
Раньше мы рассказывали о том, как долго можно хранить суп.
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