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Как правильно хранить фрукты: в холодильнике или на столе

Четверг 02 мая 2024 07:21
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Как правильно хранить фрукты: в холодильнике или на столе Где нужно хранить фрукты (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Фрукты - отличный источник необходимых витаминов и микроэлементов. Как известно, свежесть продуктов и максимальная польза обычно поддерживается благодаря воздействию низких температур. Но, несмотря на то, что овощи чаще "живут" в холодильную, фрукты хранятся там значительно реже.

О том, как лучше хранить фрукты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: Unlock Food, Eating Well, Good Housekeeping, Quora.

Где хранить фрукты

Некоторые фрукты, из-за своих свойств, гораздо лучше хранятся в холодильнике, а остальным более низкая температура никак не продолжает продолжительность хранения - поэтому их можно держать на столе при комнатной температуре.

А некоторые фрукты, хотя и лучше хранятся в прохладном месте, сначала должны дозреть при комнатной температуре.

К тому же некоторые фрукты, такие как яблоки, авокадо, косточковые фрукты, груши, бананы, выделяют природный газ этилен, к которому чувствительны другие плоды.

Хотя иногда это может ускорить созревание - например, авокадо, хранящееся со спелыми бананами, скорее станет мягким, избыточное количество этилена может привести к порче продуктов.

Какие фрукты хранятся при комнатной температуре

Фрукты, которые можно хранить в холодильнике:

  • бананы;
  • лимон;
  • лайм;
  • апельсин.

Какие фрукты лучше хранить в холодильнике

Среди фруктов, которые следует держать в холодильнике:

  • яблоки;
  • гранат.

Также в холодильнике рекомендуют хранить виноград - хотя плоды этого растения классифицируют как ягоды, в быту он обычно занимает место среди фруктов.

Какие фрукты сначала должны дозреть

К фруктам, которые дозревают - становятся мягче - при комнатной температуре, однако хранятся в холодильнике, относятся:

  • авокадо;
  • киви;
  • манго;
  • нектарин;
  • папайя;
  • персик.

А также такие плоды, как сливы и абрикосы.

Как и сколько хранить фрукты

При комнатной температуре фрукты могут храниться от нескольких дней до нескольких недель в зависимости от вида. Обычно продолжительность хранения составляет 3-5 дней для большинства плодов, таких как бананы, авокадо, нектарины, персики и сливы.

Для цитрусовых, яблок - как и для винограда - этот срок немного больше: от 1 до 2 недель.

В холодильнике при температуре 8-10 градусов популярные плоды имеют такую длительность хранения:

  • авокадо (спелые) - 3-5 дней;
  • абрикосы (спелые) - 4-5 дней;
  • нектарины (спелые) -3-5 дней
  • персики (спелые) - 3-5 дней;
  • грейпфруты - 2-3 недели;
  • апельсины - 2-3 недели;
  • киви (спелые) - 5-7 дней;
  • манго (спелые) - 5-7 дней;
  • яблоки - 3-4 недели;
  • груши (спелые) - 5-7 дней;
  • сливы (спелые) -3-5 дней;
  • гранат - 1-2 месяца;
  • виноград - 5-7 дней.

Как правильно хранить фрукты: в холодильнике или на столе

Как хранить фрукты в холодильнике (иллюстрація: Freepik)

Кроме хранения фруктов в пределах рекомендованных сроков, следует обратить внимание на другие факторы:

  • При покупке выбирать не слишком мягкие фрукты, не брать поврежденные фрукты - с царапинами или вмятинами.
  • Хранить фрукты нужно отдельно от других продуктов, особенно от мяса и овощей и фруктов, выделяющих этилен.
  • Полиэтиленовые пакеты с маленькими вентиляционными отверстиями помогают сохранить свежие фрукты дольше, выпуская влагу.
  • Мыть фрукты лучше непосредственно перед употреблением - мытье необходимо для уничтожения бактерий на кожуре, однако чрезмерная влага приводит к быстрой порче.
  • Фрукты, выделяющие этилен, лучше хранить подальше от других и не складывать "кучкой" - иначе это ускорит порчу.
  • Температура в холодильнике должна составлять около 8 градусов - при более низкой температуре существует риск "перемерзания" фруктов с последующей потерей их вкуса и текстуры.
  • Если фрукты хранятся при комнатной температуре, нужно избегать влаги и прямого солнечного света.

Не стоит долго хранить нарезанные фрукты - хотя цитрусовые можно держать в чистом пищевом контейнере до 5 дней, в холодильнике.

Окисление ускоряет химические реакции, поэтому уже через несколько часов такие фрукты как яблоки, груши, бананы и авокадо становятся коричневыми, теряют вкус и текстуру.

Кроме этого, очищенные фрукты подвергаются воздействию бактерий, что при употреблении таких плодов может ухудшить здоровье.

Определить испорченный фрукт достаточно легко:

  • меняется цвет и текстура - обычно плод становится мягким и коричневым или же засыхает;
  • появляются пятна нехарактерного цвета и плесень;
  • появляются мелкие мушки.

Раньше мы рассказывали о том, как долго можно хранить суп.

Читайте также о том, сколько можно хранить масло.

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