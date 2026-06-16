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В Кремле ответили на предложение Зеленского встретиться с Путиным на саммите G7

12:54 16.06.2026 Вт
2 мин
Что сказал прес-секретарь Кремля?
aimg Елена Чупровская
В Кремле ответили на предложение Зеленского встретиться с Путиным на саммите G7 Фото: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)
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Появилась первая реакция Москвы на предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с хозяином Кремля Владимиром Путиным на саммите G7, который проходит в эти дни во Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Пескова спросили, было ли официальное приглашение по специальным каналам для Путина на встречу во Франции.

"Конечно, не было. Да и официальных каналов там между Москвой и Киевом нет, как вы знаете", - сказал он.

Также он добавил, что Путин уже "все сказал" и "все предложил" Зеленскому, причем несколько раз.

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"Если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, собственно, "киевскому режиму" (так в Кремле называют власть Украины, - ред.) прекрасно известно, о чем, то он всегда может приехать в Москву, где его примут", - сказали в Кремле.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсудили возможность организации встречи с главой Кремля в США в формате, от которого Путину было бы сложнее отказаться. Если Россия отклонит и это предложение, Зеленский анонсировал дополнительное давление на Москву.

Как сообщало РБК-Украина, Украина заранее передала России через посредников, дипломатов и разведку предложение о встрече лидеров в рамках саммита G7 с участием президента США.

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