Как долго хранить мороженое, чтобы оно не испортилось
Мороженое - популярное средство для спасения от жары, которая приближается уже в конце весны. Кто-то покупает мороженое заранее - однако сроки годности такого продукта не вечны.
О том, как долго можно хранить мороженое, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: Хладопром, Zberihannya.
Как долго можно хранить мороженое
Хотя кажется, что мороженое не может испортиться - ведь его можно заморозить - оно имеет срок хранения. Это обусловлено не только ухудшением вкусовых свойств, но возможностью размножения патогенных организмов.
Срок хранения мороженого отличается в зависимости от:
- составляющих - консерванты и жир продлевают срок хранения;
- упаковки - герметичность влияет на действие воздуха;
- метода производства - отсутствие консервантов сокращает сроки хранения;
- температуры хранения - более высокая температура сокращает сроки годности.
Обычно мороженое, изготовленное в промышленных масштабах, может храниться от 30 дней (как молочное мороженое) до 24 месяцев при соблюдении рекомендованных условий. Поэтому необходимо обращать внимание на дату изготовления и рекомендации производителя.
В термосумке мороженое в заводской упаковке может храниться около 2 часов.
Как правильно хранить мороженое
Домашнее мороженое лучше всего употреблять сразу. Для хранения магазинного мороженого необходимо соблюдать следующие рекомендации, как и условия хранения от производителя:
- температура в морозилке должна составлять -18 и ниже, без перепадов;
- упаковка должна быть герметичной;
- не рекомендуется хранить мороженое вместе с мясом, крабовыми палочками или рыбой;
- в морозилке не должно быть запаха;
- не рекомендуется повторно замораживать мороженое после разморозки.
Портится ли мороженое
Мороженое может портиться не только тогда, когда полежало вне холодильника, но и от перепадов температуры. Ведь в размороженном изделии могут размножаться бактерии - так что употреблять испорченное мороженое не стоит.
На то, что мороженое испортилось, указывают следующие признаки:
- по структуре мороженое становится похожим на песок;
- появление соленого или кислого вкуса;
- появление капелек воды на глазури;
- появление больших кусочков льда;
- "раздутая" упаковка;
- появление белого налета.
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