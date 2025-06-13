Что не появилось в Android 16: шесть важных функций, которые ждут все
Google выпустила Android 16 раньше обычного. Версия уже доступна и, по данным инсайдеров, будет предустановлена на флагманах Pixel 10. Однако многие ожидаемые функции появятся позже - в рамках обновлений Pixel Drops.
О шести важных функциях, которых пока нет в Android 16, но которые появятся позже, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Android Authority, специализирующееся на новостях об Android и технологиях.
Обновленный дизайн Material You
Android 16 приносит с собой новую тему оформления Material 3 Expressive - более персонализированную и насыщенную по цветам. Обновления затронули шрифты, формы, прозрачности и анимации. Интерфейс стал живее благодаря улучшенной физике движения элементов и отзывчивой вибрации.
Несмотря на эффектность, функция пока не доступна в релизной версии и появится в будущих обновлениях.
Дизайн Material You (фото: Android Authority)
Живые уведомления
Функция Live Updates, напоминающая "живые" уведомления на iPhone, пока реализована частично. Работает лишь индикатор прогресса в приложениях такси и доставки. Полноценные плавающие уведомления и информация на экране блокировки - все еще в разработке.
Положительный момент - у разработчиков есть время адаптировать свои приложения под новую функцию.
Десктоп-режим в стиле Samsung DeX
Google официально работает над собственным десктоп-режимом - аналогом Samsung DeX. Новый режим позволит запускать Android-приложения в оконном режиме на внешнем мониторе, при этом основной интерфейс смартфона останется доступным.
Функция будет поддерживаться на устройствах Pixel 8 и новее, релиз ожидается позже в 2025 году.
Новый фоторедактор в Google Photos
Редактор в Google Photos получил визуальный редизайн и стал соответствовать новому стилю Material You. Интерфейс стал более упорядоченным, добавлены "чипы" с ИИ-подсказками прямо на изображении. Обновление направлено на упрощение работы со множеством инструментов редактирования.
Настройка экрана блокировки
Android 16 предлагает новые возможности персонализации экрана блокировки. Среди новинок - Magic Portraits: изображения, "выглядывающие" из вырезов в форме клевера и других фигур, с эффектом глубины. Добавлены анимации при переходе с блокировки на рабочий стол.
Функция особенно заинтересует пользователей, ценящих визуальное оформление и кастомизацию.
Полный редизайн панели быстрых настроек
Quick Settings также получил масштабное обновление. Кастомизация размеров плиток, измененные формы, переработанные ползунки громкости и яркости, а также новые иконки батареи и Wi-Fi - все это делает интерфейс более современным.
Добавлена возможность использовать двойной свайп вниз, в стиле iOS: слева - уведомления, справа - быстрые настройки.
Редизайн быстрых настроек (фото: Android Authority)
Когда все это появится
Большинство анонсированных функций пока недоступны в стабильной версии Android 16. Они будут внедряться поэтапно в течение года через обновления Pixel Feature Drop. Часть функций уже тестируется в Android 16 QPR1 Beta, включая десктоп-режим.
По данным аналитиков, массовый релиз Android 16 QPR1 состоится ориентировочно в сентябре и может совпасть с запуском линейки Pixel 10.
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