Що не з'явилося в Android 16: шість важливих функцій, на які чекають усі
Google випустила Android 16 раніше звичайного. Версія вже доступна і, за даними інсайдерів, буде попередньо встановлена на флагманах Pixel 10. Однак багато очікуваних функцій з'являться пізніше - в рамках оновлень Pixel Drops.
Про шість важливих функцій, яких поки що немає в Android 16, але які з'являться пізніше, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Android Authority, що спеціалізується на новинах про Android і технології.
Оновлений дизайн Material You
Android 16 приносить із собою нову тему оформлення Material 3 Expressive - більш персоналізовану і насичену за кольорами. Оновлення торкнулися шрифтів, форм, прозорості та анімації. Інтерфейс став жвавішим завдяки поліпшеній фізиці руху елементів і чуйній вібрації.
Незважаючи на ефектність, функція поки не доступна в релізній версії і з'явиться в майбутніх оновленнях.
Дизайн Material You (фото: Android Authority)
Живі повідомлення
Функція Live Updates, що нагадує "живі" повідомлення на iPhone, поки реалізована частково. Працює лише індикатор прогресу в додатках таксі та доставки. Повноцінні плаваючі повідомлення та інформація на екрані блокування - все ще в розробці.
Позитивний момент - у розробників є час адаптувати свої додатки під нову функцію.
Десктоп-режим у стилі Samsung DeX
Google офіційно працює над власним десктоп-режимом - аналогом Samsung DeX. Новий режим дасть змогу запускати Android-додатки у віконному режимі на зовнішньому моніторі, при цьому основний інтерфейс смартфона залишиться доступним.
Функція підтримуватиметься на пристроях Pixel 8 і новіше, реліз очікується пізніше в 2025 році.
Новий фоторедактор у Google Photos
Редактор у Google Photos отримав візуальний редизайн і став відповідати новому стилю Material You. Інтерфейс став впорядкованішим, додано "чіпи" з ШІ-підказками прямо на зображенні. Оновлення спрямоване на спрощення роботи з безліччю інструментів редагування.
Налаштування екрана блокування
Android 16 пропонує нові можливості персоналізації екрана блокування. Серед новинок - Magic Portraits: зображення, що "визирають" з вирізів у формі конюшини та інших фігур, з ефектом глибини. Додано анімації при переході з блокування на робочий стіл.
Функція особливо зацікавить користувачів, які цінують візуальне оформлення і кастомізацію.
Повний редизайн панелі швидких налаштувань
Quick Settings також отримав масштабне оновлення. Кастомізація розмірів плиток, змінені форми, перероблені повзунки гучності та яскравості, а також нові іконки батареї та Wi-Fi - все це робить інтерфейс сучаснішим.
Додана можливість використовувати подвійний свайп вниз, у стилі iOS: зліва - сповіщення, праворуч - швидкі налаштування.
Редизайн швидких налаштувань (фото: Android Authority)
Коли все це з'явиться
Більшість анонсованих функцій поки недоступні в стабільній версії Android 16. Вони впроваджуватимуться поетапно протягом року через оновлення Pixel Feature Drop. Частина функцій уже тестується в Android 16 QPR1 Beta, включно з десктоп-режимом.
За даними аналітиків, масовий реліз Android 16 QPR1 відбудеться орієнтовно у вересні і може збігтися із запуском лінійки Pixel 10.
Вас може зацікавити:
- Цей Android-смартфон вперше офіційно працює з пристроями Apple
- Названо 4 причини, чому Android залишається вибором мільйонів
- Що вже відомо про нові функції та зміни в оновленні Android 17