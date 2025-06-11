Этот Android-смартфон впервые официально работает с устройствами Apple: что это значит

Китайская компания vivo готовит к выходу складной смартфон X Fold 5, который может стать первым Android-устройством с поддержкой Apple Watch и iCloud.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание Android Authority .

Vivo X Fold 5 получит поддержку Apple Watch и iCloud

Согласно опубликованной информации, X Fold 5 позволит владельцам Apple Watch получать входящие звонки и сообщения прямо на часы, а также синхронизировать собранные ими данные о здоровье с приложением vivo Health.

Помимо этого, смартфон сможет подключаться к iCloud через встроенную систему управления файлами. Также будет поддержка работы с AirPods, возможность использовать X Fold 5 как дополнительный экран для Mac и удаленное управление компьютером Apple.

Если ранее Apple принципиально ограничивала совместимость своих гаджетов с другими платформами, например, так и не выпустила версию Apple Watch для Android, то теперь этот барьер могут обойти сторонние производители.

Vivo X Fold 5 и Apple Watch (фото: Vivo)

Что еще известно о vivo X Fold 5 и когда его ждать

Кроме интеграции с экосистемой Apple, vivo X Fold 5 получит экран с яркостью до 4500 нит, технологию высокочастотного ШИМ-димминга и сертификацию TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 для снижения нагрузки на зрение.

Официальная дата презентации пока не объявлена, но устройство, по данным инсайдеров, может быть представлено уже в этом месяце.

Новая модель может заинтересовать пользователей, которые задумывались о переходе с iPhone на Android, но не хотели терять привычные устройства из экосистемы Apple. Теперь у них может появиться гибридное решение, сочетающее лучшее из двух миров.