Google готовит обновление Android 17: что уже известно о новых функциях и изменениях

Совсем скоро Google начнет распространять стабильную версию Android 16 для устройств Pixel и других смартфонов на базе Android. Тем временем в тестовых сборках Android 16 QPR разработчики обнаружили первые намеки на то, что ждет пользователей в Android 17.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание Android Authority , представляющее мир Android и технологий.

Название ОС

Хотя Google давно отказался от использования десертных названий в официальных релизах (после Android 10), внутренняя традиция остается. К примеру, Android 15 носил кодовое имя Vanilla Ice Cream, а Android 16 - Baklava.

Какое имя получит Android 17, пока неизвестно, но по алфавитному порядку оно, вероятно, начнется с буквы C. Возможно, это будет Cake, Creme Brulee или что-то еще.

Когда выйдет Android 17

Google все активнее отходит от привязки новых версий Android к запуску смартфонов Pixel. Android 15 вышел независимо от линейки Pixel 9, а Android 16 получил обновленный график с выпуском основного SDK во втором квартале и дополнительного - в четвертом.

Предполагается, что Android 17 последует тем же путем. Если сроки сохранятся, основной выпуск SDK состоится во втором квартале 2026 года, а дополнительный - в четвертом.

Но протестировать Android 17 можно будет раньше. Android 16 получил первую сборку для разработчиков в ноябре, и если Google сохранит этот темп, Developer Preview Android 17 выйдет уже в ноябре 2025 года.

Подтвержденные функции Android 17

Некоторые функции, заявленные для Android 16, скорее всего, появятся только в Android 17 или в промежуточных обновлениях (QPR).

Intrusion Logging (Журнал вторжений)

Одна из самых интересных функций - Intrusion Logging. Она позволит пользователю видеть, не подвергалось ли устройство несанкционированному доступу. Система будет вести журнал активности, включая события подключения USB, историю подключения к Wi-Fi, установки приложений, события блокировки экрана и даже историю браузера.

Эти данные будут шифроваться с помощью пароля от Google-аккаунта и блокировки устройства, а храниться - в приватном и зашифрованном облаке Google Drive. API этой функции уже внедрен в Android 16, но полноценный запуск, по всей видимости, состоится позже - либо в Android 16 QPR, либо уже в Android 17.

Улучшенная защита от сброса до заводских настроек

На презентации The Android Show: I/O Edition Google анонсировала серьезные улучшения механизма Factory Reset Protection (FRP).

В новой версии системы любые попытки обойти экран настройки после сброса будут пресекаться. Устройство может автоматически повторно сбрасываться до тех пор, пока пользователь не подтвердит свою личность. Это должно значительно усложнить несанкционированное использование украденных или найденных устройств.

Как и в случае с журналом вторжений, данная функция появится не в первом стабильном релизе Android 16, а позже - сначала в Android 16 QPR1 для Pixel, а затем и в Android 17.

Улучшения защиты от сброса к заводским настройкам (фото: Google)

Material 3 Expressive (новая визуальная философия от Google)

Компания Google официально представила Material 3 Expressive - следующее поколение визуального языка Material Design. Это масштабное обновление пользовательского интерфейса станет частью Android 16, однако появится не сразу, а только с релизом Android 16 QPR1 - сначала на смартфонах Pixel. Для большинства других устройств изменения станут доступны уже в Android 17. Отдельные приложения могут получить редизайн и раньше.

"Обновления Material Expressive появятся на устройствах Pixel позже в этом году, но они не войдут в публичный релиз Android 16 в июне", - подтвердил директор по управлению продуктами Google Аллен Хуанг.

Ключевые особенности Material 3 Expressive

Material 3 Expressive - это шаг к более эмоциональному и живому взаимодействию с Android-устройствами. Обновление охватывает как Android, так и Wear OS и делает интерфейс более динамичным и современным. Среди ключевых изменений:

Более упругая и естественная анимация, которая улучшает тактильное взаимодействие

Новые формы иконок и переработанная типографика

Эффекты размытия фона для фокусировки внимания

Обновленные цветовые схемы и темы

Улучшения домашнего экрана и панели быстрых настроек

Визуальный редизайн многих фирменных приложений Google.

Material 3 Expressive (фото: Google)

Какие функции Android 17 уже "просочились"

Хотя Google официально еще не презентовала Android 17, благодаря промежуточным обновлениям (QPR) уже можно составить представление о ряде будущих изменений.

Что такое QPR и почему это важно

QPR - это Quarterly Platform Release, то есть ежеквартальные обновления Android, которые Google выпускает эксклюзивно для устройств Pixel. Как правило, каждый год выходит стабильная версия Android, за ней следуют три QPR-обновления, а затем - новая основная версия платформы.

Функции, появившиеся в QPR-обновлениях, доступны лишь владельцам Pixel, пока не попадут в следующий крупный релиз Android - например, Android 17. Поскольку Google также ведет бета-программу QPR, многие из нововведений Android 17 можно опробовать еще до официального релиза Android 16.

Что уже известно о нововведениях в Android 17

Локальная сетевая защита (новая ступень приватности)

С выходом Android 16 Beta 3 Google анонсировала функцию Local Network Protection, которая должна появиться в одной из будущих версий Android - вероятнее всего, в Android 17.

Сейчас любое приложение с разрешением "INTERNET" может обмениваться данными как с интернетом, так и с устройствами в локальной сети пользователя. С введением Local Network Protection приложениям придется запрашивать отдельное разрешение для доступа к локальной сети.

Крупное изменение пользовательского интерфейса Android

В Android 16 QPR1 Google активировала долгожданный редизайн интерфейса, который станет частью Android 17. Изменения затронут не только внешний вид, но и анимации. Среди главных обновлений:

Новые иконки и шрифты

Улучшенные переходы и анимации

Разделение панели уведомлений и быстрых настроек

Упрощенный экран блокировки со "свернутыми" уведомлениями

Расширенные визуальные возможности для Always On Display.

Изменение пользовательского интерфейса (фото: Android Authority)

Always On Display получит эффект размытого фона

Google снова работает над поддержкой обоев для Always On Display. В Android 9 такая функция уже существовала на Pixel 3, но была удалена. Сейчас ведется тестирование новой версии - Ambient AOD, где обои будут отображаться в приглушенном виде на заблокированном экране.

Ожидается, что функция будет поддерживаться не на всех устройствах, а только на моделях с определенными дисплеями, возможно, начиная с Pixel 10.

Р азмытые обои на экране блокировки (фото: Android Authority)

Уведомления станут умнее

Google также тестирует ряд функций, связанных с управлением уведомлениями:

Краткое изложение уведомления

В Android 16 Beta 3 обнаружена функция, позволяющая системе автоматически суммировать уведомления от мессенджеров - своего рода краткие итоги чатов. Настройка появится в разделе "Настройки", "Уведомления", между историей уведомлений и предстоящими параметрами пакета уведомлений. Возможность исключать определенные приложения предусмотрена.

Разделение панели уведомлений и быстрых настроек

Хотя функция не была показана публично, в Android 16 QPR1 Google продолжает разработку раздельной панели уведомлений и настроек, которая уже есть у ряда производителей. Это улучшает навигацию и избавляет от лишней прокрутки.

Разделение панели уведомлений и быстрых настроек (фото: Android Authority)

Magic Actions

С 2018 года Android поддерживает Smart Reply - быстрые ответы в уведомлениях. Позже появились Smart Actions - действия на основе контекста (например, "Открыть в Google Maps"). В Android 16 Google работает над новым уровнем умных функций - Magic Actions, возможно, на базе ИИ-модели Gemini.

Когда функция активирована, Smart Actions скрываются, а появляется новая кнопка Magic Action с "особым визуальным оформлением". Это может означать анимации и персонализированные действия, генерируемые в реальном времени.

Обновленный экран "Недавние приложения"

В Android 16 QPR1 Beta 1 Google переработала внешний вид экрана "Недавние". Теперь поверх каждого значка приложения отображаются не только иконка, но и название приложения, а также стрелка вниз в миниатюрной кнопке округлой формы.

Это улучшает навигацию и понимание пользователями, какое приложение они просматривают. Стрелка вниз интуитивно указывает на наличие дополнительного меню, что повышает доступность дополнительных действий прямо с экрана "Недавние".

Кроме того, кнопки "Скриншот" и "Выделить" теперь также оформлены в виде овальных капсул, а фон экрана стал размытым, отображая обои или контент, находящийся позади - это часть новой визуальной философии Material 3 Expressive.

Экран "Недавние приложения" (фото: Android Authority)

Режим Hub (аналог функции Standby от iOS)

Этот режим будет похож на Standby Mode в iOS: смартфон превращается в мини-смарт-дисплей при подключении к зарядке, показывая часы, виджеты, слайды из галереи и другое.

Когда режим появится в Android, пользователи смогут переключаться между заставками и виджетами прямо на экране блокировки. Первыми поддержку получат смартфоны Pixel, а позже и другие Android-устройства.

Режим рабочего стола

С выходом Android 16 Beta 4 удалось активировать режим рабочего стола, который Google, скорее всего, представит официально в Android 17. В отличие от существующего режима подключения к монитору, новый интерфейс предлагает:

Панель задач с доступом к закрепленным приложениям

Строку состояния и полноценный список последних приложений

Возможность открывать несколько приложений в плавающих окнах

Поддержку свободного перемещения, масштабирования и привязки окон к сторонам экрана.

Пользователи смогут, например, перетаскивать файлы между окнами, как на обычном ПК - если сами приложения поддерживают drag-and-drop. Это приблизит Android к полноценной рабочей среде для внешних мониторов и ноутбуков.

На Google I/O 2025 компания подтвердила, что функции управления окнами рабочего стола выйдут в статусе предварительной версии для разработчиков в ближайших сборках Android 16 QPR1 для смартфонов, подключенных к внешним дисплеям.