iPhone не нужен? Названы 4 причины, почему Android остается выбором миллионов

Переходить ли с Android на iPhone - вопрос, который волнует многих пользователей. Несмотря на популярность продукции Apple, миллионы продолжают отдавать предпочтение Android.

Про 4 ключевых причины, почему эта платформа сохраняет свою популярность, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание Android Authority , представляющее мир Android и технологий.

Свобода выбора

Android работает на устройствах десятков брендов, предоставляя огромный выбор среди различных характеристик, цен и особенностей. От игровых монстров и складных флагманов до недорогих мощных моделей и камерофонов - разнообразие впечатляет.

iOS работает только на iPhone, выпускаемых ежегодно в ограниченном модельном ряду с выдержанной философией дизайна. Исключение - бюджетная модель 16e, однако в целом выбор относится к премиум-сегменту. Для некоторых это упрощает процесс покупки, но опция выглядит ограниченной.

Рынок Android отличается конкуренцией: Google, Samsung, OnePlus и другие производители борются за цену, производительность и инновации. Это выгодно пользователям, создает динамику и разнообразие.

В разное время блогеры делали обзор моделей LG, HTC, Google и HUAWEI - каждая привносила уникальный подход. В сравнении с этим ежегодные релизы iPhone кажутся более предсказуемыми.

Android работает на устройствах десятков брендов (фото: Android Authority)

Правильный интерфейс и отсутствие хаоса

Android предлагает классичесую панель приложений и минимализм на главном экране: только часто используемые приложения, остальное - в ящике, который доступен свайпом. Это сохраняет экран чистым и удобным.

iOS, хоть и обзавелся App Library, по умолчанию размещает новые приложения на рабочем столе. Это создает необходимость ручного сортирования, а классическая сортировка не всегда устраивает пользователя.

Android предлагает классичесую панель приложений на главном экране (фото: Android Authority)

Глубокая настройка через лаунчеры

Android предлагает поддержку сторонних лаунчеров, которые могут полностью изменить интерфейс и функциональность - словно получить новый телефон. Какие существуют лаунчеры:

Nova Launcher - добавляет жесты, расширенные папки и поддержку пакетов иконок

Niagara Launcher - минимализм и музыкальные подсказки при подключении наушников

iOS предложил виджеты и Shortcuts, но они уступают возможностям Android-лаунчеров. Пользователи ограничены стандартным интерфейсом Apple.

Android предлагает поддержку сторонних лаунчеров (фото: Android Authority)

Сила привычки

После долгих лет работы с Android привычки закрепляются: настройки, жесты, действия становятся интуитивными. При работе с iPhone приходится адаптироваться - искать кнопку "назад" в приложениях, что нарушает ход мыслей. Даже такая мелочь, как универсальный жест "назад" на Android, существенно влияет на удобство.

Небольшие, но значимые преимущества:

Сканер отпечатков - удобнее на столе и быстрее, чем Face ID

Always-on Display Android - предоставляет больше стилей часов, настройку уведомлений и при этом не расходует много батареи

Интеграция с Google-сервисами - Gemini, Google Photos и Drive работают более органично на Android.

Многие привыкли пользоваться Android на протяжении десятков лет (фото: Android Authority)