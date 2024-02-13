"Что она мелет?". Приходько жестко прошлась по психологу Холоденко

Певица Анастасия Приходько эмоционально отреагировала на видео психолога Натальи Холоденко, в котором она призывает украинцев "не проигрывать внутренне" и не падать духом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Артистка возмутилась поведением звездного психолога

Так, в ролике, который Холоденко опубликовала на своей TikTok-странице, кандидат философских наук решила поразмышлять о настроениях украинцев.

"Нас сливают, за нас все решили. Украину делят. Пожалуйста, не проигрывайте внутренне. Когда мы проиграем внутренне, у нас действительно не будет никакого шанса на изменения", - сказала Наталья.

Наталья Холоденко (фото: скриншот с видео)

"Да, сейчас сложная ситуация, но это время, когда мы сами определяем свое будущее. Ни экстрасенсы его определяют, ни астрологи, а конкретно каждый человек, который для себя принял решение: я борюсь или я прогнозирую негативное будущее", - добавила она.

Приходько запостила это видео к себе в stories, и отметила, что ее "раздражает" психолог из-за ее позиции.

Анастасия Приходько раскритиковала Наталью Холоденко (фото: nstagram.com/prykhodko_official)

"Если бы вы только знали, как меня раздражает вот эта психологиня. Что она мелет и для кого? Для батальона Монако?" - написала Анастасия.

Напомним, недавно Холоденко отмечала день рождения в одной из самых дорогих гостиниц Монте-Карло "Эрмитаж".

Она решила пригласить своих подписчиков, но не бесплатно. Билеты на празднование стоили около 25 000 гривен.