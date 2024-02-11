Потап рассекретил свое местонахождение и заговорил о "пути к Победе"

Певец и рэпер Потап, который на фоне полномасштабной войны неоднократно получал хейт за некоторые выходки, рассказал, где он сейчас находится. Кроме этого, артист заговорил о "пути к Победе" и мечтах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на посты, которые Потап разместил в Instagram .

Где сейчас Потап

Как оказалось, артист отправился в Колумбию. Он отметил, что эта страна определяет музыкальные тренды в Латинской Америке, а колумбийские артисты, такие как Шакира и Maluma, являются лидерами музыкальной индустрии.

"И как у продюсера, у меня чрезвычайная возможность познакомиться с этой страной и работать с лучшими авторами над созданием новых суперхитов", - заявил Потап.

Потап рассказал, где он находится (скриншот)

Что артист говорит о своей жизни

Несколько часов назад Потап сделал еще один пост. Он заявил, что иногда "личный и профессиональный рост требуют от нас чрезвычайных усилий", чтобы двигаться вперед. При этом рэпер пожаловался на сложности.

"Иногда нелегко принудить себя к сверхусилию, особенно когда пытаемся изучать новые языки, осознавать другие культуры и налаживать международные связи. Это постоянная борьба и стремление, где мы вкладываем свое время и здоровье, чтобы добиться желаемого результата", - заявил продюсер .

"Но напротив всех трудностей есть чувство верного пути. Мы не просто боремся для себя; мы растем для своих семей, друзей и страны. Несмотря на многие ненависти и негатив, встречаемые по пути, мы продолжаем стремиться к новым вершинам и не позволяем препятствиям задержать нас", - добавил он.

Новое сообщение Потапа (скриншот)

Кроме этого, Потап решил обратиться к фанатам с "порцией мотивации". При этом рэпер вспомнил о "пути к Победе".

"Помните, каждый шаг вперед подводит нас ближе к достижению наших мечтаний. Давайте продолжать идти к Победе, расти и ярко сиять!" - написал он.

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