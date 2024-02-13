ua en ru
Вт, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Що вона меле?". Приходько жорстко пройшлася по психологині Холоденко

Вівторок 13 лютого 2024 09:40
UA EN RU
"Що вона меле?". Приходько жорстко пройшлася по психологині Холоденко Анастасія Приходько і Наталія Холоденко (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Анастасія Приходько емоційно відреагувала на відео психологині Наталії Холоденко, в якому вона закликає українців "не програвати внутрішньо" і не занепадати духом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Артистка обурилася поведінкою зіркової психологині

Так, у ролику, який Холоденко опублікувала на своїй TikTok-сторінці, кандидатка філософських наук вирішила поміркувати про настрої українців.

"Нас зливають, за нас все вирішили. Україну ділять. Будь ласка, не програвайте внутрішньо. Коли ми програємо внутрішньо, у нас дійсно не буде жодного шансу на зміни", - сказала Наталія.

&quot;Що вона меле?&quot;. Приходько жорстко пройшлася по психологині Холоденко

Наталія Холоденко (фото: скріншот з відео)

"Так, зараз складна ситуація, але це час, коли ми самі визначаємо своє майбутнє. Ні екстрасенси його визначають, ні астрологи, а конкретно кожна людина, яка для себе прийняла рішення: я борюсь чи я прогнозую негативне майбутнє", - додала вона.

Приходько запостила це відео до себе у stories, і зазначила, що її "дратує" психологиня через її позицію.

&quot;Що вона меле?&quot;. Приходько жорстко пройшлася по психологині Холоденко

Анастасія Приходько розкритикувала Наталію Холоденко (фото: nstagram.com/prykhodko_official)

"Якби ви тільки знали, як мене дратує ось ця психологиня. Що вона меле і для кого? Для батальйону Монако?" - написала Анастасія.

Нагадаємо, нещодавно Холоденко відзначала день народження в одному з найдорожчих готелів Монте-Карло "Ермітаж".

Вона вирішила запросити своїх підписників, але не безкоштовно. Квитки на святкування коштували майже 25 000 гривень.

Раніше Потап розсекретив своє місцеперебування та заговорив про "шлях до Перемоги".

Також ми розповідали, що маму української співачки посадили до в’язниці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Анастасія Приходько Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Умови змінюються. У яких країнах скоротять виплати українцям 2024 року
Умови змінюються. У яких країнах скоротять виплати українцям 2024 року