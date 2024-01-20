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Наталья Холоденко пригласила подписчиков на свой день рождения. Билеты стоили по 25 тыс грн (фото)

Монте-Карло, Суббота 20 января 2024 12:46
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Наталья Холоденко пригласила подписчиков на свой день рождения. Билеты стоили по 25 тыс грн (фото) Наталья Холоденко (фото: instagram.com/kholodenkon)
Автор: Юлия Гаюк

16 января известному психологу и эксперту на телевидении Наталье Холоденко исполнился 41 год. Свой праздник она отмечала в одной из самых дорогих гостиниц Монте-Карло "Эрмитаж". Наталья решила пригласить своих подписчиков, но не бесплатно. Билеты на празднование стоили около 25 000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу Натальи Холоденко в Instagram.

День рождения за деньги

Для празднования Наталья арендовала целый конференц-зал, куда пригласила всех желающих разделить этот день с ним. Трудно предположить, сколько стоит аренда такого помещения в отеле "Эрмитаж" в Монако.

Однако на сайте бронирования можно увидеть, что стоимость номеров за сутки стартует от 22 000 гривен.

Наталья Холоденко пригласила подписчиков на свой день рождения. Билеты стоили по 25 тыс грн (фото)

Скриншот

Программа мероприятия представлена не была. Очевидно, Наталья делилась советами, общалась с поклонниками и пела песни.

Наталья Холоденко пригласила подписчиков на свой день рождения. Билеты стоили по 25 тыс грн (фото)

Скриншот

Хотя Холоденко отметила, что событие позволит "погрузиться в ее мир и окружение, получить новый опыт общения, взять кучу полезных инсайтов и хорошо отдохнуть".

Наталья Холоденко пригласила подписчиков на свой день рождения. Билеты стоили по 25 тыс грн (фото)

Скриншот

Кроме нее, на мероприятии также были и другие спикеры. Кто именно - неизвестно.

Если кто-то не смог приобрести билет на офлайн встречу, ее можно даже просмотреть в записи. Сейчас он стоит 1 390 гривен, но это стоимость со скидкой.

Наталья Холоденко пригласила подписчиков на свой день рождения. Билеты стоили по 25 тыс грн (фото)

Скриншот

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