Что известно о личной жизни Джейка Пола - блогера и боксера, который победил Майка Тайсона (фото)

В апреле 2019 года боксер начал встречаться с интернет-звездой Таной Монжо. А через два месяца они объявили о помолвке. Пара обменялась клятвами летом 2019 на церемонии, которую MTV сняли для программы No Filter: Tana Mongeau.

Это шоу было доступно по платной подписке стоимостью 50 долларов США. Однако влюбленным не удалось получить свидетельство о браке, поскольку оно не имело юридической силы. О разрыве отношений Пол и Монжо рассказали в январе 2020 года.

Сейчас актер встречается с голландской конькобежкой Юттой Леердам. Они подтвердили свои отношения в апреле прошлого года. Также известно, что пара познакомилась в Instagram.

Избранница боксера говорила, что волнуется перед его боем с Тайсоном.

"Он - тот соперник, который пугает меня больше всего", - отмечала она, называя это событие "настоящим безумием".

Джейк Пол и его избранница Ютта Лейердам (фото: instagram.com/juttaleerdam)

Американский спортсмен начал свою карьеру менее 5 лет назад, сначала как видеоблогер. Также он занимается бизнесом, но именно бокс позволил звезде оказаться на новом финансовом уровне и значительно увеличить свое состояние.

Например, за два боя с Беном Аскреном и Тайроном Вудли в 2021 году Джейку заплатили около 40 млн долларов. Таким образом, он оказался на 46-м месте в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes в 2022 году.

В этом году Forbes определил Пола на 12-е место в списке лучших бизнесменов. Согласно последним оценкам, состояние знаменитости на данный момент оценивается в сумму около 80 млн долларов.

Джейку Полу 27 лет (фото: instagram.com/jakepaul)

Первым на месте боя появился Майк. После него на стадион пришел Джейк. Первые три раунда 58-летний Тайсон завладел центром ринга. В середине пятого раунда Пол прижал Тайсона к краю ринга и смог пробить сквозь блок. Тайсону удалось выстоять и быстро перегруппироваться.

После восьми раундов судьи отдали победу блогеру с результатами: 80:72, 79:73, 79:73.

Jake Paul said he’s now going to KILL Mike Tyson for slapping him in the face off pic.twitter.com/q48l5Q4iM0