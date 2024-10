Нацотбор на Евровидение 2025: 8 артистов, которые хотят принять участие

СолоХа

Звезда поделилась со своими поклонниками намерениями попробовать свои силы на песенном конкурсе весной 2024 года, а в сентябре официально подала заявку.

"Друзья! Сегодня первый день подачи заявок на участие в Национальном отборе Евровидения. И я уже подала эту заявку!", - написала она.

СолоХа призналась, что вместе с командой очень ответственно подошли к этому вопросу. Они уже создали трек, который должен понравиться зрителям.

СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

Klavdia Petrivna

Блогер-сплетник Богдан Беспалов в сентябре начал распространять слухи, что молодая украинская певица Klavdia Petrivna станет участницей Нацотбора на Евровидение-2025 и даже победит, потому что, по его словам, все шоу будут строить вокруг нее.

Что ж, так это или нет, узнаем позже. Пока певица никак не комментировала эту информацию.

Klavdia Petrivna (фото: instagram.com/klavdia_petrivna)

Laud

В мае 2024 года певец LAUD также присоединился к дискуссиям по поводу участия в Евровидении-2025, спросив своих поклонников, стоит ли ему снова пробовать свои силы на Нацотборе.

"Готовиться на Евровидение или еще рано?", - обратился артист к подписчикам в соцсетях.

В последний раз он выступал на украинском отборе в 2021 году, но был дисквалифицирован из-за нарушения правил. Ранее LAUD также принимал участие - в 2018 и 2019 годах.

Laud (фото: instagram.com/laud_vk​​)

Артем Пивоваров

Еще до объявления дат Нацотбора многие украинские музыканты начали намекать на свое желание принять участие в конкурсе. Одним из первых был Артем Пивоваров, который в мае 2024 года обратился к поклонникам с вопросом. "Евро 2025?", - написал он вскоре после завершения Евровидения в Мальме, Швеция, где Украину представлял дуэт певиц Jerry Heil и alyona alyona.

Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

Clonnex

Львовский рэпер Clonnex не оставил без внимания тему Евровидения, намекнув в своих соцсетях, что планирует принять участие в Нацотборе. Он обратился к своим подписчикам с вопросом: "Who should represent Ukraine at Eurovision 2025?", указав на себя. "Вы готовы? Спасибо всем, кто прошел этот путь вместе со мной", - написал Clonnex под видео, которое он опубликовал в начале сентября 2024 года.

Clonnex (фото: instagram.com/clonnex​​)

oneWITCH

Украинская певица oneWITCH (Виктория Родько) подтвердила свою подготовку к участию в Нацотборе на Евровидение-2025. Эту информацию эксклюзивно обнародовал "Дом Евровидения". Виктория, которая ранее была солисткой группы Oy Sound System, уже пыталась попасть на конкурс в 2023 году. Тогда группа заняла 8-е место и после этого объявила о перерыве, а Родько решила начать свой сольный проект.

oneWITCH (фото: instagram.com/onewitch__)

MOLODI

В июне 2024 года участники группы MOLODI поделились с ведущими шоу "Weekend Show" на канале М1 своими планами относительно участия в Нацотборе на Евровидение-2025. Музыканты сообщили, что сейчас активно работают над созданием концепта для своей заявки. Они также признались, что уже предпринимали попытки попасть на Нацотбор ранее, но на тот момент у них еще не было значимых музыкальных релизов.

MOLODI (фото: instagram.com/molodi.official​​)

Ziferblat

Группа Ziferblat стала настоящим открытием национального отбора на Евровидение 2024 года. Именно их песне "Place I Call Home" жюри отдало больше всего голосов. Зрители поставили Ziferblat на 4 место. И по сумме баллов участники заняли 2 место (19 баллов).

После этого, во время одного из интервью артистов, у них поинтересовались, готовы ли они снова побороться за шанс представлять Украину на престижном конкурсе. На что ребята ответили, что будут подавать заявку и участвовать снова, чтобы на этот раз оказаться на первой строчке.

Ziferblat (фото: instagram.com/ziferblat_band​​)