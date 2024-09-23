Как сейчас выглядит Анастасия Димид, выступавшая на Детском Евровидении 2023 года с песней "Квітка"
22 сентября стало известно, кто представит Украину на Детском Евровидении . Победителя поздравляла и Анастасия Димид - певица, выступавшая от нашей страны в прошлом году и покорившая всех песней "Квітка".
Как сейчас выглядит Димид, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Где сейчас Анастасия Димид
Певица из Ивано-Франковской области представляла Украину на Детском Евровидении, когда ей было всего 9 лет. Анастасия уверенно держалась на сцене, искренне улыбалась и принесла нашей стране четвертое место.
И в этом году она посетила финал Национального отбора, где выступила с песней "Квітка", а затем передала кубок победителя Артему Котенко.
Сейчас Анастасия продолжает выступать. Она записывает новые песни и активно развивает карьеру. За год певица заметно повзрослела, но при этом остается такой же искренней и веселой.
Анастасия Димид сейчас (фото: instagram.com/nastia_kvitka_official)
Девочка активно ведет соцсети. Она часто записывает новые видео и делится своими фотографиями. А в комментариях ребенок получает немало слов поддержки.
Певица через год после Нацотбора на Детское Евровидение (фото: instagram.com/nastia_kvitka_official)
Как Димид выступала на конкурсе
Певица представляла на Детском Евровидении яркий номер. Она покорила зрителей зажигательным треком и искренней улыбкой.
Артистка занимается пением почти всю свою жизнь. Девочка играла с детским микрофоном и уже напевала мелодии еще тогда, когда только научилась ходить, очень маленькой.
Уже в шесть лет Анастасия пошла в музыкальную школу. Певица учится играть на фортепиано и не забывает о вокале.
Анастасия Димид до участия в Детском Евровидении (фото: instagram.com/nastia_kvitka_official)
К слову, раньше мы рассказывали, что Анна Кошмал во второй раз беременна.
Кроме этого, недавно участница Нацотбора на Детское Евровидение сделала скандальное заявление о конкурсе.
При создании материала были использованы источники: Википедия, Instagram Димид.