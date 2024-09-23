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Как сейчас выглядит Анастасия Димид, выступавшая на Детском Евровидении 2023 года с песней "Квітка"

Понедельник 23 сентября 2024 08:15
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Как сейчас выглядит Анастасия Димид, выступавшая на Детском Евровидении 2023 года с песней "Квітка" Анастасия Димид (фото: instagram.com/nastia_kvitka_official)
Автор: Полина Иваненко

22 сентября стало известно, кто представит Украину на Детском Евровидении . Победителя поздравляла и Анастасия Димид - певица, выступавшая от нашей страны в прошлом году и покорившая всех песней "Квітка".

Как сейчас выглядит Димид, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Где сейчас Анастасия Димид

Певица из Ивано-Франковской области представляла Украину на Детском Евровидении, когда ей было всего 9 лет. Анастасия уверенно держалась на сцене, искренне улыбалась и принесла нашей стране четвертое место.

И в этом году она посетила финал Национального отбора, где выступила с песней "Квітка", а затем передала кубок победителя Артему Котенко.

Сейчас Анастасия продолжает выступать. Она записывает новые песни и активно развивает карьеру. За год певица заметно повзрослела, но при этом остается такой же искренней и веселой.

Как сейчас выглядит Анастасия Димид, выступавшая на Детском Евровидении 2023 года с песней &quot;Квітка&quot;Как сейчас выглядит Анастасия Димид, выступавшая на Детском Евровидении 2023 года с песней &quot;Квітка&quot;Как сейчас выглядит Анастасия Димид, выступавшая на Детском Евровидении 2023 года с песней &quot;Квітка&quot;

Анастасия Димид сейчас (фото: instagram.com/nastia_kvitka_official)

Девочка активно ведет соцсети. Она часто записывает новые видео и делится своими фотографиями. А в комментариях ребенок получает немало слов поддержки.

Как сейчас выглядит Анастасия Димид, выступавшая на Детском Евровидении 2023 года с песней &quot;Квітка&quot;Как сейчас выглядит Анастасия Димид, выступавшая на Детском Евровидении 2023 года с песней &quot;Квітка&quot;Как сейчас выглядит Анастасия Димид, выступавшая на Детском Евровидении 2023 года с песней &quot;Квітка&quot;

Певица через год после Нацотбора на Детское Евровидение (фото: instagram.com/nastia_kvitka_official)

Как Димид выступала на конкурсе

Певица представляла на Детском Евровидении яркий номер. Она покорила зрителей зажигательным треком и искренней улыбкой.

Артистка занимается пением почти всю свою жизнь. Девочка играла с детским микрофоном и уже напевала мелодии еще тогда, когда только научилась ходить, очень маленькой.

Уже в шесть лет Анастасия пошла в музыкальную школу. Певица учится играть на фортепиано и не забывает о вокале.

Как сейчас выглядит Анастасия Димид, выступавшая на Детском Евровидении 2023 года с песней &quot;Квітка&quot;Как сейчас выглядит Анастасия Димид, выступавшая на Детском Евровидении 2023 года с песней &quot;Квітка&quot;

Как сейчас выглядит Анастасия Димид, выступавшая на Детском Евровидении 2023 года с песней &quot;Квітка&quot;

Как сейчас выглядит Анастасия Димид, выступавшая на Детском Евровидении 2023 года с песней &quot;Квітка&quot;

Анастасия Димид до участия в Детском Евровидении (фото: instagram.com/nastia_kvitka_official)

К слову, раньше мы рассказывали, что Анна Кошмал во второй раз беременна.

Кроме этого, недавно участница Нацотбора на Детское Евровидение сделала скандальное заявление о конкурсе.

При создании материала были использованы источники: Википедия, Instagram Димид.

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