Как сейчас выглядит Анастасия Димид, выступавшая на Детском Евровидении 2023 года с песней "Квітка"

22 сентября стало известно, кто представит Украину на Детском Евровидении . Победителя поздравляла и Анастасия Димид - певица, выступавшая от нашей страны в прошлом году и покорившая всех песней "Квітка".

Где сейчас Анастасия Димид

Певица из Ивано-Франковской области представляла Украину на Детском Евровидении, когда ей было всего 9 лет. Анастасия уверенно держалась на сцене, искренне улыбалась и принесла нашей стране четвертое место.

И в этом году она посетила финал Национального отбора, где выступила с песней "Квітка", а затем передала кубок победителя Артему Котенко.

Сейчас Анастасия продолжает выступать. Она записывает новые песни и активно развивает карьеру. За год певица заметно повзрослела, но при этом остается такой же искренней и веселой.

Анастасия Димид сейчас (фото: instagram.com/nastia_kvitka_official)

Девочка активно ведет соцсети. Она часто записывает новые видео и делится своими фотографиями. А в комментариях ребенок получает немало слов поддержки.

Певица через год после Нацотбора на Детское Евровидение (фото: instagram.com/nastia_kvitka_official)

Как Димид выступала на конкурсе

Певица представляла на Детском Евровидении яркий номер. Она покорила зрителей зажигательным треком и искренней улыбкой.

Артистка занимается пением почти всю свою жизнь. Девочка играла с детским микрофоном и уже напевала мелодии еще тогда, когда только научилась ходить, очень маленькой.

Уже в шесть лет Анастасия пошла в музыкальную школу. Певица учится играть на фортепиано и не забывает о вокале.

Анастасия Димид до участия в Детском Евровидении (фото: instagram.com/nastia_kvitka_official)