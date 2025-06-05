Что нужно знать о Ломаченко, который завершил карьеру: ТрО, скандалы и московские батюшки

5 июня боксер Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры . Решение "повесить перчатки на гвоздь" он объявил на русском, а о войне ничего не сказал.

Служба в ТрО и молчание о войне

Еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины боксер делал провокационные заявления. Он говорил, что "люди сверху" не могут договориться. Также Ломаченко отмечался словами о том, что украинцы, белорусы и русские - "один народ".

В начале полномасштабного вторжения Ломаченко присоединился к территориальной обороне в Белгороде-Днестровском, о чем сообщал мэр города Владимир Гражан. Однако он не делал четких заявлений против агрессии РФ и не осудил действия Путина.

Что Ломаченко говорил о войне (фото: Getty Images)

Реестр госизменников и слова о нацизме

В 2023 году Ломаченко сравнил Украину с нацистской Германией. Он публиковал видео, в котором показали состояние Киево-Печерской лавры во время Второй мировой войны и ее же состояние под руководством УПЦ МП.

После чего его внесли в Реестр государственных изменников. Впрочем, это не остановило боксера. Он продолжил публиковать скандальные посты и призывать фанов молиться, ведь "только Бог", как считает Василий, может остановить войну.

"Основанием для внесения боксера в Реестр стала его публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата", - говорилось в объяснении решения о внесении боксера в Реестр.

Заявления Ломаченко о МП (фото: facebook.com/VasylLomachenko)

Связи с УПЦ МП

Ломаченко активно демонстрировал поддержку УПЦ МП. В частности, в 2023 году он встречался с митрополитом Лонгином, которому СБУ выдвинула подозрение из-за антиукраинских высказываний. Это провоцировало новую волну критики, ведь спортсмен открыто поддерживал религиозную структуру, которая ассоциируется с пророссийскими взглядами.

Василий регулярно "постит" что-то в поддержку МП, но украинцы не видят все его публикации. Все дело в том, что страницу Ломаченко в Insagram "банят" для пользователей из нашей страны, как и профили многих российских артистов и предателей. Впрочем, у него еще есть страница на Facebook.

А совсем недавно боксер вновь поддержал священника, который называл ПЦУ "церковью антихриста".

"Блаженны вы, когда будут вас презирать, и будут преследовать, и будут возводить на вас всякое злословие через Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах; так же ибо гнали и пророков, бывших до вас. Мир всем", - писал Василий под архивным фото с Лонгином.

Спортсмен был двукратным олимпийским чемпионом и обладателем чемпионских титулов в трех весовых категориях. Его поединки собирали миллионы зрителей по всему миру, а стиль бокса считался эталонным. Но скандальные заявления и неоднозначная позиция, которая до сих пор вызывает немало вопросов у болельщиков из Украины, не позволили ему сохранить репутацию незапятнанной.