Им занимается СБУ. Ломаченко поддержал священника, который называл ПЦУ "церковью антихриста"
Украинский боксер Василий Ломаченко, который недавно в третий раз стал отцом, и неоднократно становился героем публичных споров из-за своей приверженности к УПЦ МП, снова оказался в центре внимания. На этот раз спортсмен опубликовал фото со скандальным митрополитом Лонгином (в миру - Михаил Жар), которому ранее было вручено подозрение от Службы безопасности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Ломаченко в его Facebook-аккаунте.
Ломаченко встретился с попом, которому выдвинули подозрение
Фотографию со встречи 37-летний Ломаченко подписал библейской цитатой на русском языке.
"Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас. Мир всем", - написал Василий.Василий Ломаченко и Лонгин (фото: facebook.com/VasylLomachenko)
Отметим, что фото с Лонгиным - не свежее. Похоже, встреча боксера со священнослужителем состоялась еще в 2023 году.
Василий Ломаченко и Лонгин в 2023 году (фото: facebook.com/VasylLomachenko)
Реакция соцсетей на фотографию Ломаченко с Лонгином
Этот публичный жест спортсмена вызвал волну обсуждений в соцсетях, ведь экс-настоятель Свято-Вознесенского Банченского мужского монастыря - фигура более чем контроверсионная.
Лонгин стал наместником монастыря в 2008 году. И даже был отмечен званием Героя Украины за усыновление более 400 сирот. В 2022 году он называл предстоятеля Русской православной церкви Кирилла "безбожником" за то, что тот "благословил кровопролитие и убийство украинских священников".
Однако в 2023 году Жар получил официальное подозрение в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений (ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины).
В частности, во время своих литургий он неоднократно называл Православную церковь Украины "сатанинской" и "церковью антихриста".
Кроме того, в "Патриаршем календаре" РПЦ на 2025 год среди иерархов русской православной церкви числится в частности и Лонгин.УПЦ (МП) не осудила РПЦ за календарь с украинскими священниками
Поэтому неудивительно, что большинство украинцев не поддержали такой поступок боксера.
- У Васі поїхав дах, хоча ніби хороший захист був, не часто прилітало...
- Вася просто конкретно попав під вплив цих ФСБшних чортів...
- Якщо тебе хтось і гонить, то не за Імʼя Ісуса Христа, а за вірність московській церкві, а це не одне і теж! А пророків гнали і вбивали за істину, яку вони не боялися говорити навіть царям, причому, знаючи на перед, що за це їх в кращому випадку вкинуть до вʼязниці, а в гіршому - відрубають голову чи згадують левам.
- Пророків гнали за Христа, а вас за те, що ви путінська вата.
- Трактувати слова Ісуса... Як вигідно! Це too much, звісно.
- Вася, в Україні війна! Підтримай український народ і народ підтримає тебе! Надіюсь, ти здобудеш знову колишню славу.
Кто такой Василий Ломаченко
Ломаченко - один из самых титулованных боксеров в истории Украины. Олимпийский чемпион Пекина (2008) и Лондона (2012), экс-чемпион мира в трех весовых категориях среди профессионалов. Но он прославился не только техникой в ринге, но и публичными высказываниями вне его.
Так, после полномасштабного вторжения России в Украину Ломаченко избежал заявлений об агрессии РФ, однако регулярно демонстрировал поддержку священнослужителям УПЦ МП, что вызывает критику как со стороны украинского общества.
С 2022 года боксер неоднократно публиковал фото с представителями так называемого "московского патриархата", а в своих видео и сообщениях продвигал пророссийскую религиозную риторику, которая противоречит позиции большинства украинских верующих и государственной политики в сфере безопасности. В частности за это он был внесен в реестр госизменников.
Кроме того, в марте 2023 года Ломаченко сравнил Украину с нацистской Германией.
В контексте войны с Россией поддержка Ломаченко религиозных деятелей, которых СБУ подозревает в сотрудничестве со страной-агрессором, вызывает все больше вопросов: может ли публичная личность оставаться в стороне, когда речь идет об угрозе национальному единству?