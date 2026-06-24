Дроны атаковали крупный газоперерабатывающий завод в Оренбурге, вспыхнул пожар (видео)
Сегодня, 25 июня, взрывы раздавались в Оренбургской области РФ. Под удар мог попасть местный газоперерабатывающий завод - один из крупнейших в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Exilenova+ .
По данным паблика, на территории предприятия зафиксировано несколько очагов пожаров. После взрывов в промзоне предприятия спутники фиксируют несколько точек горения, что, как отметили в Exilenova+, "подтверждает успешную операцию".
Местные жители насчитали по меньшей мере три прилета.
Аэропорт Оренбурга временно прекратил прием и отправку воздушных судов.
Аналогичные ограничения введены в Орске и Ясном - авиасообщение там также остановлено из соображений безопасности.
Российские власти утверждают, что регион подвергся массированной атаке беспилотников, и обвиняют в ее организации Украину.
По словам местного губернатора, несколько БПЛА якобы сбиты над промышленным предприятием в областном центре. Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия работают экстренные службы.
Власти региона запретили публикацию фото- и видеоматериалов с участием беспилотников.
Что известно о заводе
Оренбургский газоперерабатывающий завод построен на базе Оренбургского газоконденсатного месторождения. Сами россияне называют его "самым крупным в мире газохимическим комплексом".
Предприятие расположено в 1500 километрах от украинской границы.
Завод является одним из ключевых объектов русской газовой инфраструктуры. Здесь производится промышленная очистка, подготовка и переработка природного газа, а также производство гелия.
В "Газпроме", которому принадлежит предприятие, отмечают, что оно является единственным в РФ производителем природного одоранта - вещества, придающего газу характерный запах.
Мощность завода составляет около 37,5 миллиардов кубических метров газа в год. Основное сырье поступает из Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения - одного из крупнейших в Европе.
Кроме того, предприятие участвует в международном проекте KazRosGaz, в рамках которого перерабатывается газ из казахстанского месторождения Карачаганак.
Напомним, ранее Украина также нанесла удары по объектам российской газовой промышленности в Оренбургской области РФ , расположенной более чем в 1500 километрах от украинской границы.