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Дроны атаковали крупный газоперерабатывающий завод в Оренбурге, вспыхнул пожар (видео)

08:24 24.06.2026 Ср
2 мин
Это в 1500 километрах от украинской границы
aimg Ирина Глухова
Дроны атаковали крупный газоперерабатывающий завод в Оренбурге, вспыхнул пожар (видео) Фото иллюстративное: дроны атаковали крупный газоперерабатывающий завод в Оренбурге (Getty Images)
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Сегодня, 25 июня, взрывы раздавались в Оренбургской области РФ. Под удар мог попасть местный газоперерабатывающий завод - один из крупнейших в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Exilenova+ .

По данным паблика, на территории предприятия зафиксировано несколько очагов пожаров. После взрывов в промзоне предприятия спутники фиксируют несколько точек горения, что, как отметили в Exilenova+, "подтверждает успешную операцию".

Местные жители насчитали по меньшей мере три прилета.

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Аэропорт Оренбурга временно прекратил прием и отправку воздушных судов.

Аналогичные ограничения введены в Орске и Ясном - авиасообщение там также остановлено из соображений безопасности.

Российские власти утверждают, что регион подвергся массированной атаке беспилотников, и обвиняют в ее организации Украину.

По словам местного губернатора, несколько БПЛА якобы сбиты над промышленным предприятием в областном центре. Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия работают экстренные службы.

Власти региона запретили публикацию фото- и видеоматериалов с участием беспилотников.

Что известно о заводе

Оренбургский газоперерабатывающий завод построен на базе Оренбургского газоконденсатного месторождения. Сами россияне называют его "самым крупным в мире газохимическим комплексом".

Предприятие расположено в 1500 километрах от украинской границы.

Завод является одним из ключевых объектов русской газовой инфраструктуры. Здесь производится промышленная очистка, подготовка и переработка природного газа, а также производство гелия.

В "Газпроме", которому принадлежит предприятие, отмечают, что оно является единственным в РФ производителем природного одоранта - вещества, придающего газу характерный запах.

Мощность завода составляет около 37,5 миллиардов кубических метров газа в год. Основное сырье поступает из Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения - одного из крупнейших в Европе.

Кроме того, предприятие участвует в международном проекте KazRosGaz, в рамках которого перерабатывается газ из казахстанского месторождения Карачаганак.

Напомним, ранее Украина также нанесла удары по объектам российской газовой промышленности в Оренбургской области РФ , расположенной более чем в 1500 километрах от украинской границы.

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