Что делать, если вы влюбились в другого человека, имея партнера?

Не паникуйте - это бывает

По словам эксперта, влюбленность в кого-то другого, даже в долгих и счастливых отношениях, - это не катастрофа.

"Это естественная реакция мозга на новизну. Важно понять, что это: поверхностный интерес или нечто большее?" - объясняет он.

Честно спросите себя: чего вам не хватает в отношениях?

Часто новая влюблённость - сигнал о том, что в ваших нынешних отношениях есть проблемы. Вам не хватает внимания, страсти, поддержки? Или, возможно, вы уже давно чувствуете себя несчастными, но боитесь это признать?

Не принимайте решений на эмоциях

"Когда новые чувства накрывают волной, кажется, что это "тот самый/та самая", что с партнером все "неправильно", а с новым человеком будет "идеально". Но влюбленность - это временное состояние, а вот последствия поспешных решений могут быть долговременными", - предостерегает Виталий Курсик.

Он добавил, что состояние влюбленности может исчезнуть уже через пару недель, а вот вернуть доверие и отношения с постоянным партнером может быть очень сложно.

Поговорите с партнером о ваших потребностях (без признаний во влюбленности)

Если в ваших отношениях есть пробелы, их можно заполнить. Поговорите о том, что вам важно, что хочется изменить. Иногда работа над отношениями может вернуть то, чего вы ищете на стороне.

Если чувства глубокие - придется выбирать

Если вы понимаете, что это не просто временная симпатия, а настоящие чувства, придется принять решение. Но честность - ключевое. Обман - это не вариант.

Не стоит жить в двух реальностях

"Тайные встречи, двойная жизнь, постоянные оправдания - это истощает. Рано или поздно все станет очевидным, и тогда пострадают все", - объясняет коуч.

Он добавил, что если у вас есть сомнения в чувствах - дайте себе время и сделайте паузу. Не спешите развивать отношения с объектом влюбленности или разрывать отношения с постоянным партнером.

Коуч поможет разобраться в ваших истинных желаниях

Если вы запутались, не знаете, чего хотите и как действовать, коучинг поможет увидеть ситуацию со стороны и принять взвешенное решение.

"Потому что главное - понять себя, а не делать импульсивные поступки, о которых потом придется жалеть", - резюмирует Виталий Курсик.

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