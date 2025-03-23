Дружба "с привилегиями" - это хорошо или плохо? Все скрытые ловушки таких отношений

Секс без обязательств, но с доверием. Отношения без драмы, но с интимом. Дружба, которая выходит за пределы "просто дружбы". Отношения "с привилегиями" для кого-то - идеальный вариант, а для кого-то - путь в хаос и боль. Где здесь ловушки? И может ли такой формат действительно работать?

Стоит ли ввязываться в дружеские отношения "с привилегиями" и о каких подводных камнях стоит знать, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Плюсы дружбы с привилегиями

Свобода. Никто не предъявляет претензий и не ожидает "вечной любви".

Комфорт. Вы доверяете друг другу, знаете вкусы и границы.

Нет риска развода. Потому что и официальных отношений нет.

Возможность развеять одиночество, не беря на себя обязанности пары.

Совместное будущее. Действительно, бывает и так, что такие несерьезные отношения перерастают в нечто большее, и даже заканчиваются браком.

"Фактически, плюсы от таких отношений есть, и на некоторое время ваш близкий друг может стать немножко больше, чем другом. Но стоит ли это этого?" - говорит коуч.

Минусы дружбы с привилегиями

Кто-то все равно привязывается. И это почти всегда заканчивается болью.

Ревность. Вы не вместе, но если партнер начнет встречаться с кем-то другим - будет ли это действительно ок?

Иллюзия безопасности. Кажется, что это легкие, беззаботные отношения, но внутри может накапливаться разочарование.

Потеря дружбы. Такие отношения часто заканчиваются и остаться друзьями в дальнейшем получается не у всех.

Подходит ли вам такой формат?

"Если для вас секс - это глубокая эмоциональная связь, дружба с привилегиями может обернуться страданием", - говорит эксперт.

Если же вам действительно комфортен этот формат, без ожиданий и скрытых надежд - тогда он может работать.

"Главное - честность. Прежде всего с собой. Если дружба с привилегиями для вас - это способ получить больше, чем готов дать другой, лучше не начинать. Если же обоих все устраивает - почему бы и нет?" - резюмирует Виталий Курсик.

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