Що робити, якщо ви закохалися в іншу людину, маючи партнера?

Не панікуйте - це буває

За словами експерта, закоханість у когось іншого, навіть у довгих і щасливих стосунках, - це не катастрофа.

"Це природна реакція мозку на новизну. Важливо зрозуміти, що це: поверхневий інтерес чи щось більше?" - пояснює він.

Чесно запитайте себе: чого вам бракує у стосунках?

Часто нова закоханість - сигнал про те, що у ваших нинішніх стосунках є проблеми. Вам не вистачає уваги, пристрасті, підтримки? Чи, можливо, ви вже давно почуваєтеся нещасними, але боїтеся це визнати?

Не приймайте рішень на емоціях

"Коли нові почуття накривають хвилею, здається, що це "той самий/та сама", що з партнером все "неправильно", а з новою людиною буде "ідеально". Але закоханість - це тимчасовий стан, а от наслідки поспішних рішень можуть бути довготривалими", - застерігає Віталій Курсік.

Він додав, що стан закоханості може зникнути вже за пару тижнів, а от повернути довіру та стосунки з постійним партнером може бути дуже складно.

Поговоріть з партнером про ваші потреби (без зізнань у закоханості)

Якщо у ваших стосунках є прогалини, їх можна заповнити. Поговоріть про те, що вам важливо, що хочеться змінити. Іноді робота над стосунками може повернути те, чого ви шукаєте на стороні.

Якщо почуття глибокі - доведеться обирати

Якщо ви розумієте, що це не просто тимчасова симпатія, а справжні почуття, доведеться прийняти рішення. Але чесність - ключове. Обман - це не варіант.

Не варто жити у двох реальностях

"Таємні зустрічі, подвійне життя, постійні виправдання - це виснажує. Рано чи пізно все стане очевидним, і тоді постраждають усі", - пояснює коуч.

Він додав, що якщо у вас є сумніви у почуттях - дайте собі час та зробіть паузу. Не поспішайте розвивати стосунки з об'єктом закоханості або розривати стосунки з постійним партнером.

Коуч допоможе розібратися у ваших справжніх бажаннях

Якщо ви заплуталися, не знаєте, чого хочете і як діяти, коучинг допоможе побачити ситуацію з боку та прийняти зважене рішення.

"Бо головне - зрозуміти себе, а не робити імпульсивні вчинки, про які потім доведеться шкодувати", - резюмує Віталій Курсік.

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